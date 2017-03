VIVO ENERGY YOUTH DAY: Préparer les jeunes à l’insertion professionnelle

Vivo Energy Mauritius a reconduit pour la cinquième année consécutive sa journée d’insertion professionnelle à l’intention des jeunes en fin de scolarité. Cette action sociale de la compagnie pétrolière a vu la participation de 70 collégiens issus de différents établissements de Maurice.

Développer les aptitudes des jeunes à la communication interpersonnelle afin de les préparer au mieux à affronter le milieu professionnel, tel est l’objectif de la nouvelle édition de la Vivo Energy Youth Day, organisée à l’Institut français de Maurice. Grâce à un programme étoffé, comprenant des thématiques diverses et des exercices pédagogiques à travers le jeu, les collégiens ont eu l’occasion d’affiner leur potentiel relationnel. Encadrés par les employés de Vivo Energy Mauritius et les animateurs de l’ONG Junior Achievement Mascareignes, les participants ont réfléchi, partagé et discuté autour de plusieurs sujets, dont les sources d’énergie alternatives, les médias sociaux et la cyber sécurité. Ils ont chacun reçu un certificat de participation à l'issue de l’atelier de travail.

« En organisant pour la cinquième année consécutive cette journée d’insertion professionnelle, nous réaffirmons notre politique d’accompagnement au profit des jeunes. Ces échanges et interactions sont des outils indispensables pour assurer une intégration professionnelle réussie », soutient Belinda Teeroovengadum-Ramtohul, Communication Manager de Vivo Energy Mauritius. Et d’expliquer qu’avec la sécurité routière et l’environnement, l’éducation est l’un des trois axes clés dans la politique de responsabilité sociétale de Vivo Energy Mauritius.