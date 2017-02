VIVRE DANS UNE VRAIE MAISON : Le rêve de Morianne

Apprendre, toujours apprendre pour rattraper les années perdues et être prête pour l’avenir, c’est la devise de Morianne, une mère célibataire de 29 ans. Cleaner dans une entreprise privée, Morianne vit dans une pièce en tôle abîmée où il n’y a ni eau courante ni électricité. Les limites que lui imposent les conditions précaires de son quotidien ne l’empêchent pas de se saisir de chaque occasion qui lui est donnée pour acquérir de nouvelles connaissances. Mais cette mère combative qui sera, comme à chaque fois, présente dans les activités de son quartier pour marquer la Journée internationale de la Femme en mars, a un rêve tout simple : vivre dans une maison en béton.

« Du seuil de ma porte, je vois tous ceux qui empruntent ce sentier Je vois plus loin encore », lance Morianne dans un grand éclat de rire. Elle a le rire contagieux, Morianne. Petite, d’apparence frêle, elle a 29 ans. Là où elle vit depuis 7 ans, elle se doit d’être vigilante. Pour avoir accès à sa maison, elle traverse le terrain de foot du quartier. En piteux état, l’aire de jeux est devenue un passage obligé pour les habitants des appartements de la NHDC et des environs, ainsi que pour des voitures. Serti dans une végétation plutôt luxuriante et des arbres, le terrain qu’occupent illégalement quatre foyers, dont celui de Morianne et de sa mère, est caché par cette nature sauvage. De la pièce qu’elle partage avec son fils âgé de 11 ans, Morianne peut voir une façade terne de la NHDC. « Chaque 31 décembre, à minuit, quand je regarde les lumières des appartements, je craque, je pleure », confie Morianne qui nous a ouvert la porte de sa maison. Les yeux rougis de larmes, Morianne s’efforce de sourire. Se ressaisissant, la jeune femme explique : « Chez moi, nous accueillons la nouvelle année à la lueur des bougies. » Les appartements de la NHDC sont loin d’être le type de logement à la faire rêver. La proximité entre voisins, le bruit, les cris l’incommoderaient. Mais les résidents ont des « luxes » que Morianne ne connaît plus depuis des années : l’accès à l’électricité et à l’eau courante. « Mon fils est né et a grandi sans électricité ! » dit-elle. Morianne, elle, rêve d’une maison. Une petite, sans prétention.

« Ma, kan nou pou gagn enn lot lakaz »

Morianne n’est pas de celles qui se morfondent. Elle se confie, elle ne partage son combat au quotidien, son passé douloureux, ses erreurs d’adolescente que si on lui pose des questions ou quand elle se sent en confiance. « Kan trouv mwa lor semin, manier ki mo ete, personn pa pou dir ki mo viv dan condition difisil », dit-elle. C’est pour cela que les soirs de pluie, quand elle n’arrive pas à fermer l’œil, elle quitte son lit, s’assoie à la table et, les yeux fixés sur la flamme d’une bougie, elle pleure en silence : « Lerla mo priye, mo panse ki enn zour mo pou resi gagne mo lakaz. » Il y a quelques années, quand son fils a été admis à l’école primaire, Morianne a ouvert un compte Plan épargne logement (PEL). « Je ne payais plus la maternelle. J’ai suivi les conseils d’une travailleuse sociale et ouvert un compte PEL. Depuis, je fais des versements réguliers », confie Morianne. Des démarches pour être éligible à une maison sociale, elle en a fait, mais en vain, dit-elle. Elle ne désespère pas pour autant et continue à se rendre dans des bureaux de la National Housing Development Company. Elle sait qu’un jour elle sera bénéficiaire d’une petite maison en béton. Elle y accrochera alors les rideaux qu’elle a confectionnés de ses mains. Elle a suivi des cours de broderie dispensés aux femmes pour renforcer leur capacité. Pour l’instant, ses travaux sont dans des sacs qu’elle a rangés. Morianne, souriante, nous fait voir les descentes de lit, nappes et rideaux qu’elle a réalisés. Le travail est délicat. « C’est moi qui décorerai ma maison », dit-elle. Car la jeune femme n’a pas appris que la broderie. « Monn aprann fer rotin », explique Morianne qui attendait l’arrivée de son fils. C’est aussi pour ce dernier qu’elle a hâte de quitter la maison en tôle construite dans l’urgence il y a sept ans. « Il grandit et il ne cesse de me demander : ‘Ma, kan nou pou gagn enn lot lakaz’ », confie Morianne.

“Ici, j’ai des torches à pile, une torche solaire tou kalité tors ki ou le”

C’est une chance que lors des jours de pluie l’eau ne s’infiltre pas dans sa maison d’une pièce. Les trous et fissures de la tôle laissant apparaître la lumière du jour servent davantage de passage aux lézards. Quant aux poutres en bois, les termites ont eu raison d’elles « Si delo pa rant andan,parkont deor nappa kapav sorti ! Mo lakaz koma dir o-milie enn larivier », se désole Morianne. Et de poursuivre : « Le pire, c’est qu’on ne peut pas aller aux toilettes. » Celles-ci, des latrines fouillées, il y a deux ans, se trouvent à plusieurs mètres de la maison. L’eau, néanmoins potable, c’est un autre combat que mère et fils mènent au quotidien. Morianne a relié trois tuyaux d’arrosage pour connecter l’embout au robinet d’un résident des appartements de la NHDC. « Il nous a donné l’eau gratuitement pendant une année. Cela fait un an depuis que, ma mère et moi, nous lui payons Rs 100 chacune pour ce service. On peut s’approvisionner en eau lorsqu’il est là uniquement, soit très tôt le matin. » Pour que les rangées de conteneurs à l’extérieur de sa case ne manquent pas d’eau, Morianne doit souvent courir contre la montre. « Parfwa mo gagn tar pou al travay », dit-elle.

Apprendre, toujours apprendre

Accueilli par l’aboiement des chiens, le fils de Morianne rentre de l’école. Ce soir, il n’aura pas de devoirs à faire à la lueur des bougies. « Monsieur pann vinni zordi », lance-t-il. « Ici, j’ai des torches à pile, une torche solaire tou kalité tors ki ou le », nous dit Morianne. Pour faire plaisir à son fils, cette dernière avait acheté un décodeur TNT intégré au lecteur DVD portable. Tout comme pour son téléphone, elle rechargeait la batterie de l’appareil chez des proches où ailleurs. Mais il ne fonctionne plus. Ainsi, une fois le dîner terminé, il n’y a plus grand-chose à faire dans la maisonnée qui sombre à nouveau dans l’obscurité

Sur la table, deux trophées qui en disent long sur Morianne. Le premier, elle l’a remporté à un concours de cuisine. « J’avais confectionné un flan qui avait remporté du succès auprès du jury », dit-elle. « Pa bizin frizider pou kapav fer flan », poursuit-elle. Dans le coin où elle cuisine, il y a un four à gaz. Elle l’a acheté il y a peu. Morianne est une passionnée de pâtisserie, elle en parle avec des étoiles dans les yeux. « Regardez ce que j’ai fait pour la fête de la Vierge », dit-elle en montrant fièrement les photos des gâteaux décorés de crème blanche et bleue, des commandes de ses proches et qu’elle a honoré malgré les limites imposées par ses conditions de vie. Il y a deux ans, Morianne avait participé à une formation rémunérée, à l’école hôtelière. « Quand les cours commençaient à 8h, je me réveillais avant le soleil pour être à l’heure à Ebène. En hiver, c’était pénible. Je l’ai fait pendant les six mois de la formation parce que je sais qu’un jour elle me sera utile. Quand j’aurai ma maison, je saurai comment appliquer les règles d’hygiène dans ma cuisine et je pourrais aussi utiliser les acquis pour un projet professionnel », confie Morianne.

Apprendre, toujours apprendre, la jeune mère répond toujours présente quand une formation se présente. « J’ai même participé à un atelier sur le changement climatique », dit-elle. Morianne semble vouloir se rattraper. Corriger une erreur celle d’avoir abandonné le collège dès la Form III. « J’étais alors première en français », lance-t-elle. Mais quand on est une adolescente vivant dans une famille fragilisée, qu’on doit travailler à 12 ans pour payer son transport et son matériel scolaire, que ses parents ne réagissent pas quand on leur annonce un matin, comme ça, que l’école c’est fini on a des circonstances atténuantes. « Si seulement mes parents m’avaient guidé », ne cesse-t-elle de répéter. Et puis, la veille de ses 18 ans, elle accouche de son fils.

Miss Morianne

Quand elle emménage avec le père de son enfant, Morianne confie qu’elle a vécu, avec lui, les pires années de sa vie. Le couple squatte un terrain privé. Victime de violence, Morianne se sépare de cet homme pour s’installer là où nous l’avons rencontrée. « Ce n’est pas difficile d’élever un enfant seule. En revanche, ce qui est difficile, c’est de ne pouvoir lui offrir un minimum de confort », confie Morianne.

La soif d’apprendre titille Morianne. Elle voudrait améliorer son niveau de français et d’anglais. Bientôt, elle intégrera le centre d’éveil de son quartier comme visiteuse familiale. Elle sera le pont entre le centre et la famille des petits. Sa volonté de se surpasser n’a pas échappé à ceux qui croient en elle. Grâce à son caractère de battante, elle a été choisie pour animer un atelier d’alphabétisation pour des enfants des longères et de la NHDC. Cette expérience dure depuis deux ans. « Quand les enfants m’ont appelée Miss, je me suis sentie revalorisée », dit-elle, heureuse. Valorisée, elle l’a aussi été quand elle a été élue reine à un concours dédié aux mamans, l’an dernier. L’autre trophée représente ce jour où pendant un instant, elle a oublié qu’elle vit avec un revenu de misère, qu’elle ne peut compter que sur elle pour élever son enfant, que le toit de la salle de bains est sur le point de s’écrouler, qu’elle souffre en silence pour laisser la place au bonheur d’être une femme, tout simplement.