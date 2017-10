VOAMBOLANA-LABDIHY : Au rythme de la danse contemporaine 

Du 1er au 8 octobre s'est tenu un festival inédit à Antananarivo, Madagascar conjuguant deux manifestations : le "Labdihy", laboratoire d'écriture chorégraphique initiée en 2001 par le chorégraphe malgache Ariry de la compagnie "Rary" et le chorégraphe mauricien Jean-Renat Anamah de la compagnie DanseCité ; et le Festival de danse "Voambola, qui mêle danse contemporaine et urbaine. L'objectif étant d'améliorer le niveau des chorégraphes malgaches dans le domaine de la danse contemporaine (en favorisant les rencontres internationales) mais aussi de sensibiliser le public à la pratique de l'art. Lors de cette récente édition tenue à l'espace Fofikri, compagnies de danses, danseurs et chorégraphes professionnels malgaches et mauriciens, dont Ginaud Nicolas Clarice, de la compagnie SR Dance, sélectionné pour présenter ses projets artistiques et laisser libre cours à leur talent.

Labdihnamy, qui signifie "laboratoire pour la danse", est une plateforme de rencontres et d'échanges chorégraphiques pour les grands noms de la danse contemporaine de la Grande île et de la région Océan Indien. Le Festival «Voambolana - Labdihy» a quant à lui été initié par deux compagnies de danse émérites malgaches: la compagnie DihyArivelo pour « Voambolana » et la compagnie Rary pour « Labdihy ». Associer ces deux manifestations permet de joindre leur force et leur créativité pour une promotion plus épanouie de l'art de la danse auprès d'un plus large public. Mais aussi dans l'optique de développer et d'enrichir les formes chorégraphiques existantes et de pousser la recherche à son maximum, grâce aux expériences de chacun.

Cette année, lors de ce festival qui a créé l'émerveillement non seulement à travers la danse, mais aussi à travers une programmation bien garnie où exposition autour de la danse contemporaine, spectacles et conférences étaient à découvrir, Jean-Renat Anamah de la compagnie DanseCité a présenté la pièce chorégraphique "Hide & Seek", création déjà dévoilée à l'IFM de Madagascar en 2016. Les allures et gestuelles de "Hide & Seek" sont inspirées du séga. «Cela fait un moment déjà que je suis revenu aux sources dans mes recherches chorégraphiques, et cela tout naturellement, dû à mon appartenance culturelle. Le séga, notre héritage, n'a été que le moteur gestuel et philosophique de ma démarche. La danse contemporaine est un support au séga, elle lui donne une identité», dit le chorégraphe. Ainsi, depuis quatre ans, Jean-Renat Anamah mène ses recherches avec l'aide de Caroline Deodat qui fait une maîtrise en Lettre à Paris autour de l'histoire du séga. «Cette recherche n'a fait que s'agrandir par nombre de rencontres et d'expériences à Maurice et dans l'océan Indien», dit-il.

Ainsi, c'est lors d'un échange-workshop à Maurice que Jean-Renat Anamah décide de s'associer à la compagnie Rary pour créer le projet artistique "Labdihy". «En juin 2017, j'ai reçu la compagnie "Rary " à mon école pour un "échange -Workshop", qui a vu la sélection du danseur Ginaud Clarice pour m'accompagner à l'édition de Labdihy. Cette deuxième étape de Labdihy a été la suite du "Pont " entre Maurice et Madagascar. En août 2016, j'avais été invité par la compagnie "Rary" à son festival de danse 3 2 1, où j'avais présenté mon solo "Les P'tites mains "mais aussi mené une cocréation avec 4 autres chorégraphes malgaches: Sai-h Raminasoa, Geraldine Leong Sang, Harivola Rakatondrasoa, Judith Olivia Manantenasoa. En trois jours a été mise sur la scène de L'IFM de Madagascar la création "Hide & Seek " — dénonciation des fausses promesses du pouvoir envers les artistes», dit-il.

Un pont artistique entre les deux îles

À ses pairs, le Mauricien y a partagé ses expériences, tout en découvrant le niveau des autres danseurs. «Pour moi ce fut un gros challenge d'aller à la rencontre de ces magnifiques chorégraphes/danseurs emplis de qualités techniques et artistiques. Je devais nourrir davantage une création en recherche et animer des "Master-Classes". Je me suis retrouvé engagé dans de la philosophie, réflexion poussée sur les divers éléments, propres à donner propos à une pièce dansée. Les quatre autres chorégraphes étaient débordants de pensées et d'outillages chorégraphiques et ont mis en exergue mes propres capacités. Je me suis surpassé dans des "Master-classes " pour encadrer, donner utilité de mes qualités techniques à 40 danseurs professionnels.»

Aujourd'hui, cette expérience d'échange à Voambolana - Labdihy, a confirmé les motivations des artistes d'agrandir le pont artistique entre Maurice et Madagascar. L'enchaînement du "workshop- recherche autour du séga vers le contemporain" a déjà commencé à l'école de danse de Jean-Renat Anamat à Beau-Bassin avec Caroline Deodat avec comme accompagnateur musicien -Yoan Leste à la ravanne et percussion.

Un laboratoire d'expérimentation artistique

Mettant en avant des rencontres, des échanges et diverses créations communes de la part des acteurs de la danse dans le milieu culturel national, « Labdihy » a vu éclore sa première promotion en 2001, à l'initiative de la compagnie Rary, dirigée par Ariry Andriamoratsiresy- qui se trouve parmi les plus fervents militants pour le développement de la culture contemporaine à Madagascar et le Mauricien Jean-Renat Anamah. Il laisse la part belle depuis à une redécouverte de l'écriture et de la création chorégraphique de la part d'une jeunesse avide de connaissances, d'apprentissages, mais par-dessus tout de partages. Au-delà des illustres spectacles inédits qui en émergent, « Labdihy » accorde ainsi une grande place aux résidences de création, aux conférences, aux projections, ainsi qu'au master-class avec des danseurs professionnels d'envergure internationale.