THE VOCALCOM DUCHESS OF YORK CUP: Ready To Attack, le cadeau d’anniversaire 

Cela fait six Duchesse pour Ramapatee Gujadhur, qui n’est plus qu’à deux longueurs de Gilbert Rousset. Ready To Attack était notre favori et il l’était aussi au niveau des bookies. On pense que si Swapneel Rama avait pu le maintenir dans le droit chemin, il l’aurait emporté par une plus grande marge. Ready To Attack, retenez bien ce nom. Ce cheval est appelé à remporter quelques courses au Champ de Mars. En attendant, Ramapatee Gujadhur a fait sabler le champagne pour célébrer dignement son anniversaire.

La Duchesse lors d’une première journée, on n’en avait pas assistée depuis 2007, année où la course avait été remportée par Made Of Money. La course a été mouvementée dans le sens où en se dirigeant vers les stalles, Belong To Me s’est donné contre Disco Al et Yashin Emamdee n’a pu éviter la chute. Le cheval a pu être maîtrisé alors que Yashin Emamdee a reçu un coup au pied et n’était pas à cent pour cent quand il a repris les étriers.

Aussi, au départ, le numéro 2 de Rameshwar Gujadhur, Hard Day’s Night, a fait des siennes et a plutôt évolué comme un cheval de rodéo que comme un cheval de compétition de plat. Sa selle avait glissé vers l’arrière et l’a mis dans une position inconfortable. Ce qui a fait qu’il a dérobé vers la droite et gêné quelques adversaires dont Psych Syd.

Ramapatee Gujadhur, lui, avait trois engagés et il était dit que Silver Snaffles ferait tout pour que l’épreuve soit lancée sur des bases élevées. Après un départ plutôt moyen, le rythme est monté en intensité par la suite. On aura noté 33’48 pour les 600m séparant le Tombeau Malartic du poteau des 400m. À ce stade de la course, Belong To Me paraissait mieux loti que Ready To Attack. En effet, on aura remarqué que Swapneel Rama a dû le réveiller en quelques occasions car sa monture paraissait avoir lâché son mors.

Le poids léger Silvers Snaffles a continué sur sa lancée tandis que Ready To Attack a accéléré tout en abusant de la largeur de la piste. Ce qui fait qu’il a pris plus de temps que prévu pour faire la différence. Easy Lover s’est amené fort dans les derniers mètres sous la selle de Cédric Ségeon pour prendre la deuxième place. Belong To Me s’est effacé dans l’emballage final et c’est Rap Attack qui a accroché le dernier accessit.

Notons que le jockey Robert Khathi fut désarçonné dans la ligne droite finale quand sa selle s’est déplacée. Il a été conduit en clinique et son état inspirait des inquiétudes vu qu’il éprouvait du mal à respirer. Cependant, après avoir été mis sous perfusion, il s’est senti mieux et a pu retourner au Champ de Mars. Il souffre d’une douleur à l’épaule gauche. En ce qui concerne Yashin Emamdee, il a souffert d’une boiterie au niveau d’une cheville et a dû déclarer forfait pour le reste de la journée.

LES AUTRES COURSES: Doublé pour Gujadhur et Rama

1. Point de surprise à l’arrivée de la première course avec la victoire de la nouvelle unité Cape Horn. Rs 600 à la fermeture des paris, c’était une aubaine pour les parieurs alors que le cheval avait été installé favori à Rs 450 à l’ouverture. Il se peut que les turfistes ont hésité à faire confiance à ce jeune compétiteur étant donné qu’il n’avait pas été aligné au-delà des 1200m dans son pays d’origine. Mais ceux qui ont cru en lui se sont surtout basés sur son pedigree. Aussi, Cape Horn était nettement déclassé dans la valeur et il n’a pu être aligné vu que les stalles n’affichaient pas complet. Sur ce qu’on a pu voir, Cape Horn possède une marge de progrès et on le voit grimper en valeur. Attention à ce cheval ! Cela dit, Albert’s Day a donné le meilleur de lui-même en venant fort au finish, mais il a dû se contenter de la deuxième place. Tobeastar a eu tout en sa faveur. Il a pu imposer sa loi, mais est tombé sur plus fort que lui. Bonne course de la part d’Agincourt, qui a accroché la quatrième place. Il est à signaler que Niven Marday a été désarçonné quand la selle de Captain Nero s’est déplacée.

2. On a eu droit à une belle ligne droite dans le premier kilomètre de la saison car c’est un fil qui a séparé Answeringenesis de Var’s Dream à l’arrivée. La question était de savoir qui des deux derniers licenciés allait sortir vainqueur. Finalement, la photo finish a donné raison à Chandradutt Daby avec Answeringenesis, qui avait été confié à Jeanot Bardottier. Nishal Teeha, qui effectuait son retour à la compétition, n’a pas démérité, mais disons qu’il peut avoir besoin d’autres courses pour retrouver ses automatismes. Black Tractor, le favori, a été quelque peu décevant. Mais terminer à moins d’une demi-longueur du vainqueur, et ce, après avoir quelque peu versé à l’intérieur, reste néanmoins une bonne performance. In The Trenches fera mieux la prochaine fois sur un parcours allongé. Mount Hillaby, lui, se fait vieux. Entre-temps, Answeringenesis a aligné sa quatrième victoire de suite et reste invaincu.

3. Après Ramapatee Gujadhur et Chandradutt Daby, cela a été au tour de Patrick Merven d’ouvrir son compteur avec Triad Of Fortune. Cette course avait été marquée par le retrait de Laughistheanswer et Carson City s’est mis de la partie en désarçonnant son jockey peu après le départ. Cette épreuve a été réduite à un sprint sur 1000m. Triad Of Fortune a tenté le bout en bout, mais Rye Joorawon a été contraint de laisser Captain’s Cronicle progresser vers la tête de la course vu que son cheval a beaucoup tiré. It’s My Party a tenté de devancer ses adversaires en attaquant le leader aux 400m. Mais Triad Of Fortune a eu suffisamment de ressources pour faire la différence. Déception du côté de Sunset Breeze, qui a versé à l’extérieur en ligne droite. Melson n’a pas été à la hauteur lui aussi, même s’il peut arguer avoir été incommodé par le cheval d’Alain Perdrau au début de la ligne droite finale.

4. Entree a confirmé son statut de favori pour offrir à Gilbert Rousset son premier succès de la saison. Facile victoire pour ce hongre bai qui s’est montré supérieur dans l’emballage final. La monture de Brandon Lerena a eu une course en or sur les barres et a sans doute été aidée par Moonlight Runner, qui a fait que le tempo est monté d’un cran, passant de 12” à 11” entre les 1200m et le Tombeau Malartic. Ce qui peut aussi avoir été néfaste à In Your Dreams, qui menait le peloton. Rebel’s Game n’a pas eu une course facile lui aussi. Mais il a terminé assez bien pour prendre la troisième place. C’est Aware qui a été l’auteur de la meilleure fin de course, avec à la clé la deuxième place. Il faut ici souligner que le nouveau de Ramapatee Gujadhur, Cavallino, semble avoir eu des difficultés pour négocier les virages. Il est à revoir. On s’attendait aussi à mieux d’Apple Pie.

5. Contrairement à ce qu’on pouvait penser, The OMG Night Club Trophy n’a été qu’une simple formalité pour le grand favori Mootahadee. Le danger pour lui, à notre avis, se nommait King’s Knight. Il n’en a rien été et Mootahadee a pu inscrire son nom au tableau des vainqueurs. Si on regarde cette course de plus près, on arrive à la conclusion que l’entraîneur de Mootahadee a changé de tactique par rapport à la saison dernière. Fini le temps où il était question de temporiser dans la partie initiale et de sprinter par la suite. King’s Knight a tenté quelque chose dans les premiers mètres, mais a dû vite se rendre à l’évidence que le favori n’allait pas se laisser faire. Le tempo a été soutenu durant le parcours et Mootahadee n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Pierneef a bien accéléré en fin de parcours, mais n’a pu inquiéter la monture de Yashin Emamdee. Fortissimo a terminé troisième, ce qui peut être de bon augure pour la suite de la saison. À noter que Lucky Valentine a saigné des deux narines à l’issue de la course, tandis que Clifton Surf n’a pu évoluer comme attendu, le jockey Jeanot Bardottier s’étant blessé au départ quand son pied gauche a heurté la porte de sa stalle.

7. C’est Swapneel Rama qui a suppléé Robert Khathi sur Jiggery Pokery. Une pick-up ride qui est tombée à point nommé vu que le Mauricien a pu réaliser le bout en bout. La victoire de l’élève de Shirish Narang s’est forgée quand le favori Mount Fuji a été contraint à ralentir et à changer de route alors que le meneur a accéléré pour prendre ses distances. Mount Fuji est bien revenu, mais pour se contenter du premier accessit. Nadas a pris la troisième place devant Political Power. Ces deux chevaux ont été auteurs d’une bonne fin de course. Brave Leader et Young Royal n’ont pas eu une course facile. Ravatak a été retiré, faute de jockey disponible pour le piloter.

8. On attendait Skip The Red, mais on n’avait pas pour autant délaissé Right To Tango, qui affichait de bonnes dispositions. Le favori de Ricky Maingard a eu la malchance d’être gêné à un moment important de la course. En effet, quand il s’est faufilé à l’intérieur de Red China, celui-ci lui a fermé le passage et c’en était fini de ses chances. Il a finalement occupé la quatrième place derrière Golden Ball et Blue Jeans. Golden Ball aurait peut-être pu causer la surprise s’il n’avait pas eu affaire à Lividus, qui lui a mis la pression durant le parcours. Pour en revenir à Right To Tango, il faut souligner que c’était le retour gagnant de Cédric Ségeon au Champ de Mars après deux années. Une absence qui a fait couler beaucoup d’encre pour les raisons que l’on connaît.

Trois jockeys suspendus

Une semaine de mise à pied pour une faute d’interférence. C’est la sanction qui a débouché sur les enquêtes menées par le board des Racing Stewards au cours de la journée de samedi. James Winks (Triad Of Fortune) a plaidé coupable de n’avoir pas pris toutes les précautions en se rabattant à la corde dans la 3e course, gênant It’My Party. Vijay Anand Bundhoo (Red China) a été sanctionné pour la faute commise à l’encontre de Red China dans la 7e épreuve. Girish Goomany a aussi accepté sa faute quand Red China a fermé le passage à Skip The Red dans la même épreuve.

Westley Marwing out 6 semaines

Pas de chance pour le jockey de Raj Ramdin, Westley MArwing. Le Sud-Africain, victime d’une chute samedi a contracté une fracture à un orteil. Il regagne son pays pour se faire soigner et sera de retour dans six semaines.