THE VOCALCOM DUCHESS OF YORK CUP : Ready To Attack exact au rendez-vous

C’est devant une bonne assistance que s’est tenue cette première classique de la saison. La victoire est revenue à Ready To Attack qui confirma les bruits favorables dont il faisait l’objet depuis une quinzaine de jours. En l’emportant, la doublure de l’entraînement Gujadhur a permis à son entraîneur, Ramapatee Gujadhur, de souffler dignement ses 72 bougies. À bien voir, la casaque bleu électrique et écharpe rouge voulait marquer d’une pierre blanche cette journée inaugurale car dès le début des hostilités, elle avait précisé ses intentions avec le nouveau Cape Horn. Le champion en titre, Gilbert Rousset a, lui aussi, réussi une bonne entrée en matière avec… Entrée qui n’a fait qu’une bouchée de ses rivaux dans la 4e épreuve. On retiendra aussi le retour gagnant de Cédric Ségeon au Champ de Mars avec Right To Tango dans dans l’épreuve de clôture d’une journée qui fut émaillée par une série de chutes des jockeys.

Avec à eux seuls la moitié de la carte, il ne fallait pas être devin pour savoir que la Duchesse ne pouvait échapper à un des deux Gujadhur. Si Ramapatee avait décidé de sortir l’artillerie lourde en engageant trois chevaux, son cousin Rameshwar n’était pas mieux représenté avec deux chevaux à son nom. Reste que dans les courses de cette envergure, il faut non seulement avoir de bons chevaux mais aussi de la chance. Force est d’admettre qu’elle ne fut pas du côté de Rameshwar Gujadhur qui vit son porte-drapeau désarçonner Yashin Emamdee alors qu’il se dirigeait derrière les stalles de départ pour l’échauffement. En chutant, le Mauricien se fit une entorse à la cheville mais insista pour monter. Même s’il fut vite ramené à la raison, Belong To Me se montra très nerveux et il n’est pas impossible qu’il ait perdu, dès lors, une partie de ses moyens. Il y eut aussi le cas Hard Day’s Night, son compagnon d'écurie, qui perdit tout intérêt à la course lorsqu’il s’en alla donner contre d’autres chevaux peu après le départ.

En revanche, l’éventuel vainqueur eut un parcours en or à la corde dans le dos son compagnon d'établissement Silver Snaffles qui surmonta brillamment le handicap de sa mauvaise ligne. Malgré sa bonne mise en action, Belong To Me ne trouva jamais les barres et dut évoluer le nez au vent durant tout le trajet. Au coeur du peloton on retrouvait Mountain Master qui était flanqué de Tabreek, Disco Al évoluait à l’extérieur de Psycho Syd qui précédait Rap Attack et Easy Lover alors que Hard Day’s Night était décroché.

Silver Snaffles imprima un bon rythme à l’épreuve, ce qui n’engendra pas de grands changements au sein du peloton. Le leader devait hausser le ton peu après la route lorsqu’il lança franchement le sprint. Le choses devaient se compliquer dès lors pour Belong To Me qui fut sans réaction. En revanche, Ready To Attack en avait plein sous les sabots et se mit à la poursuite de son compagnon d’entraînement. A l’arrière, on se rendit vite compte qu’il fallait se mettre à l’ouvrage avec Mountain Master, Tabreek et surtout Easy Lover qui amorça son attaque complètement en épaisseur.

Avec seulement le poids de son jockey sur le dos, Silver Snaffles n’eut aucune peine à poursuivre sur le même rythme en pleine ligne droite. S’il fit preuve d’une bonne résistance, il dut s’avouer vaincu face à la supériorité de Ready To Attack dans la 75 derniers mètres. Il perdit même le bénéfice de la deuxième place au profit de Easy Lover qui termina à la vitesse du vent non sans avoir changé de pied en pas moins de trois occasions. Bien que n’étant pas à son summum, Rap Attack conclut honorablement pour prendre la 4e place alors que Psycho Syd ne peut être jugé sur cette course car il a été sévèrement gêné par la chute de Mountain Master en pleine ligne droite. La déception est sans doute venue des deux chevaux de Rameshwar Gujadhur, mais ce n’est que partie remise affirme-t-on du côté de cet établissement. Ready To Attack boucla les 1400m dans le bon temps de 1.24.12.

Ready To Attack boucle les 1400m en 1.24.12

Malgré l’état de la piste — elle était molle à 3 unités —, quelques bonnes performances chronométriques ont été enregistrées à l’occasion de cette journée inaugurale qui fut disputée sans les false rails. La meilleure marque a été réalisée par Ready To Attack, vainqueur de la Duchesse sur 1400m en 1.24.12. Certes, cela le situe à presque deux secondes du record de la distance de Green Keeper et à 89 centièmes du meilleur chrono enregistré dans cette valeur (Silver Bluff), mais le coursier de la famille Gujadhur peut se vanter d’avoir été plus rapide que tous les vainqueurs 2016 toutes catégories confondues sur la distance du jour. En effet, le temps référentiel la saison dernière était de 1.24.15, réussi par Chinese Gold lors de la sixième journée sans les false rails. Ready To Attack doit son chrono à l’allure régulière de son compagnon d’écurie Silver Snaffles qui misa sur son poids plume pour contourner tout le peloton sur le premier furlong. De sa première ligne, Ready To Attack dut être sollicité afin de garder sa position sur les barres face à Belong To Me dans le dos du meneur. Rama dut demander un nouvel effort à sa monture au bas de la descente afin de ne pas se laisser prendre de vitesse par Silver Snaffles qui durcit le rythme. Dans la ligne droite finale, Ready To Attack se montra plus percutant que son compagnon d’écurie avant de résister au retour d’Easy Lover. Parmi les autres vainqueurs de la journée, on retiendra la bonne performance de Mootahadee dans la cinquième épreuve sur 1365m. Sur le papier, on ne voyait pas d’adversaire assez rapide pour le sortir de son pas à l’exception de Lucky Valentine, mais ce dernier étant son compagnon d’entraînement, il était évident qu’il n’y aurait pas de coupe-gorge entre les deux. Contre toute attente, c’est King’s Knight qui se montra le plus véloce à l’ouverture des stalles. Cependant, mal placé dans les stalles, Lerena n’insista pas longtemps vu qu’à son intérieur Mootahadee était mis sous pression afin de garder sa ligne. Ainsi, la course fut lancée sur de bonnes bases avant que le meneur ne dosât ses efforts dans la descente. Mootahadee accéléra graduellement au poteau des 600m avant de laisser sur place ses adversaires dans le dernier virage. Il parcourut les 1365m en 1.22.34, ce qui constitue un chrono inférieur de 41/100 au meilleur temps 2016 dans cette valeur. Notons également les 1.24.85 honorables d’Entrée sur 1400m. Cette épreuve fut lancée sur des bases élevées avec la lutte entre In Your Dreams et Moonlight Runner à l’avant. Idéalement placé, Entrée sortit une belle accélération lorsque l’ouverture s’offrit à lui à la corde pour l’emporter facilement.

Easy Lover termine en 35.33

La palme du meilleur finisseur de la journée est décernée à Easy Lover, le dauphin de Ready To Attack dans la Duchesse. Connu pour ses qualités de bon finisseur, le représentant de Jean Michel Henry suivit en septième/huitième position sur la majeure partie du trajet et comptait 7.30L de retard sur le meneur au poteau des 600m. Lancé peu après la route, il fut toutefois contraint de faire encore plus les extérieurs avec Disco Al qui déboîta devant lui. Malgré cet écart et le fait qu’il changea de pied, Easy Lover refit 6.45L sur la tête de la course pour échouer à 0.85L du vainqueur. Easy Lover fut crédité de 35.33 sur la partie qui nous intéresse contre 36.16 pour le vainqueur. Rap Attack fut également l'auteur d’une ligne droite remarquée refaisant plus de 3L sur le vainqueur. Par ailleurs, on note que Right To Tango a été le seul meilleur finisseur de sa course à avoir franchi le but en vainqueur. Il termina en 36.95 après avoir refait 7.10L sur la tête de la course entre le poteau des 600m et le but.