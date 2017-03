VoH ajoute à la pression sur la présidente de la République

Double intervention de Navin Unnoop, vice-président de Voice of Hindu (VoH), qui se dit coiffé du chapeau de « responsible citizen of the Republic of Mauritius » dans l’Alvaro Sobrinho Saga. Dans une correspondance, il dénonce le traitement infligé à des titres de la presse mauricienne par le multimilliardaire angolais « who claims to have a presence on our island solely for charity purposes ». Tout en dénonçant l’exclusion de certaines rédactions, il met en exergue le fait que « many imminent personnalities have spent considerable time in defending Alvaro Sobrinho although we are old that an enquiry is in progress ».

Dans l’autre volet de son intervention, le vice-président de VoH souligne que « the population wishes to be enlightened as of all the controversies and the reason for the involvement of Her Excellency along with other imminent personalities ». A cet effet, il demande à la présidente de la République, « who has always projected herself as being a person above party politics », de se retirer de la State House dans la conjoncture. « Any person with a minimum decency would have stepped down by now meanwhile the enquiry is being conducted », en demandant à la presse de ne pas baisser les bras et de continuer à informer la population.

ID Card : appel au PM pour une extension du délai

En cette veille de week-end des fêtes nationales, le Kolektif Kont Kart Idantite Biometrik a écrit officiellement au Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour réclamer une extension du délai pour la validité de la carte d’identité nationale, qui expire en principe le 31 mars. D’autre part, le collectif lance un appel au gouvernement en vue de revoir le « draconian Ramgoolam legal framework for identity cards ».

La demande est que l’ancienne ID card soit valide jusqu’à ce que le jugement dans le Neelkant Dulloo Case devant la Cour suprême soit rendu. « We remind the Prime Minister that he critized the legal framework when he was in the opposition. » La destruction de la base de données centrale est présentée comme une victoire pour ceux qui ont combattu le nouveau ID Card System.

Dans l’éventualité où le Premier ministre ferait la sourde oreille à la demande pour une extension du délai pour l’entrée en vigueur de la nouvelle ID Card, le Kolektif Kont Kart Idantite Biometrik recommande que « people who have held out with the old card to prepare to apply, under protest, for a new card », ajoutant : « This means that we should prepare to apply for the new card, should he persist, as from 17 March, 2017. » Mais le combat ne sera pas pour autant fini car « the struggle against the repressive legal framework then takes centre stage ».

Catering à deux niveaux pour la Journée des Femmes

Une surprise du chef attendait les participants aux célébrations officielles de la Journée des Femmes, organisée mercredi dernier au Swami Vivekananda International Convention Centre. Une partie des invitées, principalement des représentantes des associations féminines à travers l’île, n’ont eu qu’une brioche en guise de collation après la matinée de discours officiels. Par contre, après le spectacle, les VVIP ont été conviées dans un carré spécifique du complexe où le service de restauration était assuré par des traiteurs cinq étoiles, confirmant les soupçons de “catering” à deux niveaux…

Qui d’Oree ou de Jehangeer comme Deputy Chairman of Committees ?

Avec le réaménagement au sein de la majorité gouvernementale avec le deal Papa-Piti du 23 janvier, un dernier poste reste à pourvoir au sein de l’Assemblée nationale. Le Leader of the House, Pravind Jugnauth, devra en effet porter son choix pour le poste vacant de Deputy Chairman of Committee. Vikash Oree, député de Port-Louis Nord/Montagne-Longue (N°4), et Bashir Jehangeer, de Rivière-des-Anguilles/Souillac (N°13), peuvent tous deux prétendre à ces fonctions officielles. Dans l’entourage du député Oree, on affirme que des protestations de Bashir Jehangeer font que cette nomination n’a pas encore été rendue officielle. Il y aurait urgence avec la prochaine reprise des travaux de l’Assemblée nationale, à moins que la décision finale ne favorise l’un des parlementaires, qui ont « crossed the floor » pendant le Mercato politique du début d’année.

Le poste vacant à Canberra au centre des convoitises

Rien n’est encore joué pour le poste de haut-commissaire à Canberra, en Australie. Un nom circule déjà dans certains milieux mais cette personnalité pourrait être coiffée au poteau par une super-protégée d’un Very Senior Member of the Cabinet. Cette démarche pour cette opération diplomatique s’explique par un contretemps, qui demande à être camouflé dans la conjoncture domestique et politique…