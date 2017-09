THE VOICE AU SUGAR BEACH GOLF & SPA : Les candidats de The Voice enchantent leurs fans

Samedi soir au Sugar Beach Golf & Spa à Flic en Flac, les cinq candidats de The Voice 6 ont séduit le public présent. Qui a eu droit à plus de deux heures de show et la présence surprise de Tamara de The Voice 5.

Le concert a démarré en douceur avec Couleur Café de Serge Gainsbourg, avec Audrey à l’ukulélé et ses amis de The Voice comme choristes. Une chanson qui n’a pas vraiment emballé le public. “Je ne chante que des musiques des années 30. Les chansons modernes, je ne sais pas les faire”, dit Audrey, rieuse, après sa prestation. Éventail à la main, la Réunionnaise a ensuite interprété La maison sur le port d’Amalia Rodrigues, dans une étonnante version. “Même si vous ne connaissez pas les paroles, vous pouvez chanter faux, et même si vous chantez faux, ce n’est pas grave.”

L’arrivée sur scène de Dilomé n’a pas laissé insensible le public présent. “Mari bien ou mari bon Maurice ?”, a-t-il demandé. Il a interprété Soulman de Ben L’Oncle Soul, avant de proposer une reprise de L’aigle noir de Barbara, en duo avec Emmy Liyana.

Changement d’ambiance avec cette dernière, qui a captivé la foule avec Lost On You de LP, accompagnée par Tamara à la guitare, ainsi que Give Me Love d’Ed Sheeran. La Québécoise de la saison 5 de The Voice a repris Knockin’ on Heaven’s Door de Bob Dylan à la guitare, comme lors des auditions à l’aveugle. Une version touchante qui a séduit le public.

Marius, le dandy de la troupe, a montré aux Mauriciens qu’il maîtrise différents univers musicaux. Il a créé la surprise en interprétant Can’t Help Falling In Love d’Elvis Presley, puis Wake Me Up Before You Go-Go de Wham ! Avant de quitter la scène, le chanteur de 26 ans a proposé une de ses compositions, One day. “Je voulais vous la présenter. C’est une des premières chansons que j’ai écrites.”

Ann-Shirley, celle qui a été éliminée aux portes de la finale, a chanté True colors de Cindy Lauper, reprise en chœur par la foule. Elle a repris Hometown Glory d’Adele, dans une version piano-voix et a également fait danser les gens sur A Sky Full Of Stars de Coldplay.

Le concert s’est achevé sur une note festive, avec la reprise de l’hymne de la saison 5, Shape Of You d’Ed Sheeran. Les candidats de The Voice ont esquissé quelques pas de séga sur la chanson Li tourner d’Alain Ramanisum.