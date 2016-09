À VOILÀ BAGATELLE : Ameenah Gurib-Fakim présidera au lancement du Parlement des Jeunes

C’est la Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, qui présidera le 27 octobre au lancement du Parlement des Jeunes. Une initiative de Transparency Mauritius qui vise à donner la parole aux jeunes, les incitant à formuler leurs propositions pour l’avenir de leur pays.

« Des sondages de Transparency Mauritius ont démontré que les jeunes veulent le changement, mais qu’ils ont l’impression qu’on ne les écoute pas et qu’ils n’ont pas de moyens pour communiquer avec les décideurs. Dégoûtés de ne pas pouvoir progresser dans un environnement social sain et vivant avec la perception d’un manque de méritocratie à Maurice dans tous les secteurs, 52 % de nos jeunes pensent que la principale raison qu’un jeune formé et qualifié reste chômeur est parce qu’il n’a pas de backing politique. Notre projet de Parlement des Jeunes a pour principal objectif de donner l’occasion à des jeunes de discuter avec les principaux stakeholders du pays, de s’affirmer et d’analyser avec eux les problèmes les plus pressants pendant sept mois ». C’est ce qu’explique au Mauricien le directeur exécutif de Transparency Mauritius, Rajen Bablee, pour justifier le projet de Parlement des Jeunes. Et d’ajouter : « Le Parlement des Jeunes sera un moyen de communication pour les jeunes et un moyen de promouvoir la démocratie participative, en étant informés du processus de prise de décision et en étant engagés dans la politique, au lieu d’être des spectateurs passifs de la démocratie représentative. »

Le Parlement des Jeunes a quatre objectifs spécifiques, dont ceux de débattre d’un sujet dans un cadre précis au lieu de faire de simples discours et de disposer d’une réelle plateforme ou forum au lieu de jouer un rôle pour exprimer ses opinions. Le Parlement des Jeunes souhaite également apprendre à ces bénéficiaires à prendre la parole en public, à faire des compromis, et à travailler en équipe. Et finalement, permettre aux participants de se familiariser au processus démocratique.

Dans un premier temps, les jeunes qui voudront y participer doivent envoyer une lettre de motivation et leur CV à info@transparencymauritius.org ou au Project Officer, Transparency Mauritius, 6e étage TN Tower, 13 rue St Georges, Port-Louis. « Le nombre de participants est limité à 40, soit 20 de chaque sexe, deux participants par chacune des 20 circonscriptions de Maurice », explique le directeur exécutif de Transparency Mauritius. Rodrigues, souligne-t-il, n’a pas été oubliée, car un projet similaire y est prévu l’année prochaine. « Les participants seront appelés à signer un engagement pour participer à la totalité du projet ».

Les jeunes sélectionnés seront invités à présenter des papiers sur les six thèmes que sont la corruption (analyse de la culture locale par rapport à la corruption, la bonne gouvernance, la méritocratie), l’économie et l’environnement (développement durable, les changements climatiques et l’économie bleue), les droits de l’homme (le système des charges provisoires, l’accès à la justice, les droits de la femme, les droits des minorités et les discriminations), les réformes électorales (accès à la politique, la structure des partis, le financement des partis politiques et les pouvoirs de l’Electoral Supervisory Commission), la libre circulation de l’information (Freedom of Information) et les défis de la jeunesse mauricienne (analyse des secteurs de l’éducation et de l’emploi selon la perspective des jeunes).

Les sessions du Parlement des Jeunes sont de deux heures et demie à trois heures, soit de 9 h 30 à 13 h 30, et se dérouleront au Voilà Bagatelle Hotel durant six samedis d’octobre 2016 à mi-février 2017. Les sessions du 22 et du 27 octobre seront consacrées respectivement à la présentation et au lancement du projet par la Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Celle du 18 février sera axée sur la proclamation des résolutions et propositions. « Celles-ci seront transcrites dans un document qui sera ensuite remis aux principaux acteurs du pays ».