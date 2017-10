VOILE – CHAMPIONNATS NATIONAUX JEUNES (LASER 4,7): Hemsley Lim champion

Les barreurs âgés entre 15 et 18 ans, étaient en action sur le plan d'eau de Grand-Baie le week-end dernier, pour le compte d'un championnat inédite consacré aux jeunes. Le championnat s'est étalé sur deux journées, soit le samedi 8 octobre et le dimanche 9 avec trois régates disputées chaque jour. Avec le retrait de la plus mauvaise course, c'est Hemsley Lim, 17 ans qui s'est distingué, avec brio.

En effet, le barreur du Grand Bay Regatta Sailing Club (GBRYC) a remporté trois courses, lors de la première journée et deux le lendemain, accumulant un total de cinq points. Un résultat qui fait de lui le champion de Maurice de laser 4,7 dans la catégorie jeune. La deuxième et troisième place est respectivement allée à Jordan Emrit (10 pts) et Irwin Florine (19 pts). A noter, que neuf jeunes ont pris part à cette compétition. Et Lim n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Ce dernier, en dépit de son jeune âge, est déjà un barreur aguerri. Lui qui avait remporté le titre, la saison dernière, est un athlète très prometteur qu'on devrait suivre dans les années à venir en laser. D'ailleurs, la transition (optimist-laser) est plutôt bien réussie.

Car pour rappel, il avait décroché une médaille de bronze en laser 4,7, lors de la dernière édition de la coupe de l'océan Indien (COI) à Maurice en août dernier. Avec sa troisième place à la COI, son récent titre chez les jeunes et sa deuxième position au classement provisoire chez les seniors dans le championnat de voile 2017 de Maurice, le jeune nordiste ne fait que confirmer sa montée en puissance.

Cela étant dit, Hemsley Lim peut encore réaliser le doublé, s'il parvient à faire un sans faute lors de la dernière manche du championnat de voile (laser 4,7, radial, standard) prévue les 28 et 29 du mois courant, à Grand-Baie toujours. À noter que c'est Axel Florine qui est l'actuel leader en 4,7, O'brayan Brasse en radial et Christopher Bon en standard.