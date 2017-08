VOILE – COUPE DE L'OCÉAN INDIEN À GRAND-BAIE (12-19 AOÛT) : Début des hostilités dans les eaux mauriciennes

Les choses sérieuses débutent. Hier au Grand Bay Yacht Club (GBYC), la Mauritius Yachting Association (MYA), à travers son président, Florian Bétuel, a donné le coup d'envoi de la 5e édition de la Coupe de l'océan Indien.

Cette compétition réunit cette année la Réunion, les Seychelles et Maurice, et a pour toile de fond les 10e Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), qui se tiendront à Maurice en 2019. Cela étant dit, les trois pays profiteront de cet événement pour se jauger. Ils sont, au total, 13 Réunionnais, 25 Seychellois et 45 Mauriciens toutes catégories confondues à prendre part à ce championnat régional de voile organisé pour la deuxième fois en nos terres.

C'est avec fierté qu'Eric Koenig, président du GBYC, met le club à la disposition de la MYA. « Le Grand Bay Yacht Club est heureux d'accueillir ces jeux. Nous avons une longue tradition dans le passé avec les Jeux des îles et nous sommes très fières d'accueillir la cinquième édition de la Coupe de l'océan Indien. Je souhaite aux participants une très bonne semaine. Comme l'a dit Pierre de Coubertin, l'importance est de participer, alors bon vent et bonne régate », souhaite-t-il aux 83 participants.

Pour Florian Bétuel ce rendez-vous a son lot d'importance. « Cette compétition est une préparation dans le cadre de Jeux des îles. Elle permettra de jauger le niveau de préparation des différents pays. Je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports et son ministre, Stephan Toussaint, pour le soutien qu'ils amènent dans notre projet de professionnalisation de la voile », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Aujourd'hui le ministère débourse énormément de moyens pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et ensuite faire de la voile une discipline phare à Maurice. Je voudrais également remercier nos sponsors qui soutiennent notre politique et qui nous accompagnent ». Le président de la MYA émet également le souhait que la compétition se déroule dans un esprit fair-play.

Préparation

pour les JIOI

En ce qui concerne l'équipe nationale de Maurice, le capitanat a été confié à Tatiana Mathieu. Cette dernière, engagée dans les épreuves de laser 4,7, a placé la barre très haut. D'ailleurs, elle avait décroché la médaille d'or lors de la Coupe de l'océan Indien 2016 aux Seychelles et compte rééditer cette performance sur les eaux mauriciennes. « Mon objectif est de décrocher la médaille d'or », lance-t-elle. « Je compte aussi saisir de cette opportunité pour me préparer pour les Jeux des îles où je vise l'or. En 2015 à la Réunion, je n'avais pas eu de chance ! J'avais terminé sur la troisième marche du podium frôlant l'or de près. Je connais mes adversaires et la tâche ne sera certainement pas aisée. Mais je me fierai à mon expérience. Je pratique cette discipline depuis bientôt 11 ans. Donc, je mettrai tout ce que j'ai en pris en pratique. Je suis certain qu'on ferra une bonne performance étant donné que nous sommes chez nous », assure-t-elle.

On aura l'occasion de voir les barreurs entrer en action demain à 9h sur le plan d'eau de Grand-Baie. Deux manches d'optimist, radial, standard et 4,7 sont prévues. En attendant, les Mauriciens tout comme les Réunionnais et Seychellois profiteront de la journée d'aujourd'hui pour faire quelques essayages ou effectuer les derniers réglages.

Hier, lors de la journée inaugurale, les riders se sont affrontés à Anse La Raie où deux manches ont été disputées. Dans la catégorie féminine, Julie Patureau s'est classée en première position avec 15 points suivie de Zohra Sophie et d'Anaïs de Falbaire toutes deux 20 points. À noter que seulement six participantes, toutes des Mauriciennes, sont en lice en kitesurf. Chez les hommes, c'est Terry Lamarque de Maurice qui est en tête avec trois points. Derrière, les Mauriciens Boris Desvaux (4 pts) et Malcom Desvaux (5 pts), respectivement deuxième et troisième le suivent de très près. Jean Albert Gabriel (13 pts) de La Réunion se retrouve quant à lui au quatrième rang.