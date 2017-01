VOILE — KITE-WINDSURF CUP, À LANGEBAAN EN AFRIQUE DU SUD : Les Mauriciens sur la vague du triomphe

Les Mauriciens continuent de faire des ravages sur les eaux internationales. Jérôme Bonieux et Jean de Falbaire en hydrofoil et Julien Maurel en planche à voile ont brillé au Kite-Windsurf Cup tenue du 2 au 6 janvier à Langebaan en Afrique du Sud. Les trois hommes ont fait montre de leurs talents pour voler la vedette aux autres concurrents, dont la plupart sont des surfeurs locaux.

Jérôme Bonieux et Jean de Falbaire ont terminé ex aequo à la première place au classement général avec 2,1 points. Depuis le premier jour, les deux hommes ont été intraitables. Ils se sont distingués à tour de rôle dans les courses qui étaient au programme durant les quatre jours de compétitions. Les autres concurrents n'ont pas eu la moindre chance de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.

« Soit c'est moi qui m'imposais et Jérôme finissait second, soit c'était le contraire. Les neuf courses furent très serrées entre nous où nous étions tout le temps devant. Cependant, il n'y avait aucune rivalité entre nous. On a démarré la compétition et on s'est affronté sur un élan de camaraderie et de fair-play. Il y avait du fun. Puis Jérôme, je le connais depuis très longtemps car on s'entraîne souvent ensemble sur le spot de Pointe d'Esny », se réjoui Jean de Falbaire.

Les autres participants ont terminé loin derrière, notamment le Suisse Daniel Aeberli qui avec un total de neuf points, finit au troisième rang. Le Sud-Africain Graig Gertenbach (10 pts) échoue au pied du podium alors que le Mauricien Julien Maurel (14 pts) se pointe en cinquième position (14 pts). Les trois sont toutefois, les premiers planchistes au classement général et naturellement, dans la catégorie windsurf également.

Selon Julien Maurel, les adversaires étaient d'un niveau très élevé. « Les conditions étaient très challenging avec un vent variant entre 25 et 55 nœuds. Je me suis donné à fond à chaque départ. J'ai réussi quelques bonnes courses, mais le Suisse et le Sud-Africain, qui sont des pros de la planche à voile, ont réalisé une meilleure performance. Au final, je me contente de la troisième place en planche à voile », a-t-il confié.

Le Downwind Dash

Cependant, ce n'était que partie remise puisqu'il prendra sa revanche à la 31e édition du Downwind Dash, un parcours de vitesse ralliant Langebaan à la baie de Saldanha. Ils étaient au total, aux alentours de 200 surfeurs dans différentes catégories à s'aligner au départ de la plus vieille course sud-africaine, crée en 1984 longue de plus 20 km. Étant d'un niveau de difficulté extrême, pas tous ont pu la finir. Seulement une soixantaine a réussi notamment, Julien Maurel qui a terminé premier dans la catégorie planche à voile.

« Je suis allé très vite dès le début. Quatre minutes après, la vitesse du vent a commencé à grimper jusqu'à 50 nœuds à peu près. Ce fut une course très ardue pour moi comme pour d'autres. D'ailleurs, certains riders ont dû abandonner, leurs équipements ont été endommagés par les rafales », fait ressortir le médaillé d'or de la dernière édition de la Coupe de l'océan Indien qui s'est déroulée en 2016 aux Seychelles. À 28 ans, ce dernier est une valeur sûre de la planche à voile mauricienne.

Jean de Falbaire et Jérôme Bonieux n'ont toutefois rien à envier. Le premier nommé, déjà sacré dans la Kite-Windsurf Cup, a doublé la mise dans le Downwind Dash. De Falbaire a sorti une belle prestation pour atteindre Saldanha Bay depuis le lagon de Langebaan en 24 minutes et 33 secondes devant Bonieux (24.50) qui termine dans la foulée. Le duo, inséparable, a encore une fois montré l'étendue de leurs talents, mais aussi, la maîtrise de leur discipline. Il était après tout dans leurs éléments.

« J'avais mis une trop grande voile pour ce slalom. Le temps que je m'en rende compte, il était déjà trop tard. Je n'avais pas d'autre choix que de faire avec jusqu'à la fin. Il y avait des grosses rafales de plus 45 nœuds. Ce qui fait que les choses n'étaient pas faciles. Mais j'avais pris un bon départ », nous raconte le grand vainqueur du Downwind Dash qui n'a surtout pas oublié de remercier « Tou Korek Surf Shop, Helios Polarized et la Mauritius Yatching Association (MYA) ». Avec leurs performances, Jean de Falbaire, Jérôme Bonieux et Julien Maurel démontrent que les winsurfers et les kitesurfers mauriciens atteignent une renommée mondiale.