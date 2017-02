VOILE — LA COI ET L'HYDROFOIL PRO TOUR: La saison en dépend

Le calendrier de la Mauritius Yachting Association (MYA) pour cette nouvelle année a été approuvé par le nouveau bureau directeur. On y retrouve les championnats nationaux de Maurice d'optimist, laser, windsurf et kitesurf. Figurent aussi dans la liste d'activités deux gros dossiers : l'organisation de la Coupe de l'océan Indien (COI) et l'Hydrofoil Pro Tour à Maurice. Deux compétitions sur lesquelles le président de la MYA, Florian Bétuel, et les autres membres de la fédération misent gros pour réussir leur saison. Des performances sont dès lors attendues.

« Nous avons remporté l'édition de 2014 sur notre sol. En 2016 aux Seychelles, nous avons remporté trois médailles d'or. Nous avons donc des titres à défendre. Réaliser des performances et remporter la Coupe de l'océan Indien qui se tiendra du 18 au 25 août à Grand-Baie est notre plus gros objectif cette année. Mike Lafleur se charge des barreurs qui seront engagés en laser et Robert Rault ceux en optimist. Les deux entraîneurs établissent un programme d'entraînement qu'ils vont soumettre à la MYA sous peu », nous indique Florian Bétuel.

Pour rappel, lors de la dernière COI, la sélection mauricienne, composée d'une poignée de représentants seulement, avait récolté six médailles, dont trois en or, deux en argent et une en bronze sur les eaux seychelloises. Face à leurs principaux rivaux seychellois qui étaient nombreux dans chaque épreuve, ils n'y étaient pas allés de main morte. D'ailleurs, au laser 4.7, la domination avait été Mauricienne. Le jeune Axel Florine avait réalisé une belle prestation pour rafler la médaille d'or devant son compatriote, Adriano Merne. Chez les filles, Tatiana Mathieu avait réussi son pari de conserver sa couronne après sa consécration en 2014 en laser 4.7. Julien Maurel, en planche à voile, avait également raflé une médaille d'or. Ce dernier a confirmé son potentiel en terminant 5e au Kite-Windsurf Cup et premier en planche à voile à Langebaan en Afrique du Sud, en janvier. Les athlètes cités avec les Vandame Lafleur, O'Bryan Brasse (MRI), Christopher Bon, Annaëlle Felicie ou autre Michel Hossenny représentent les meilleures chances de médailles dans le camp mauricien.

Autre gros événement sur lequel Florian Bétuel et son équipe se concentreront, c'est l'Hydrofoil Pro Tour prévu entre le 19 et 26 août au Preskil Beach Resort à Pointe d'Esny où Maurice accueillera une des étapes du circuit ainsi que plus d'une centaine de riders internationaux. En attendant, le rendez-vous est déjà pris pour la première manche de la compétition qui se tiendra du 26 jusqu'au 29 mars au Mexique, La Ventana. Pour rappel en 2016, Maurice avait accueilli la troisième partie de l'Hydrofoil Pro Tour. Sur 41 concurrents, les Mauriciens, Jean de Falbaire avait terminé au 8e rang au classement général, Jérôme Bonieux 15e, Hector Paturau 25e, Jérémie Raffray 29e, Max Bonieux 32e, Julien de Falbaire 33e et Rémi Delahaye 36e. Le Français Nico Parlier avait alors remporté la victoire.

News

Un centre de voile à Belle-Mare

Un vent nouveau souffle sur la MYA depuis que le nouveau bureau a vu le jour. Avec Florian Bétuel à la tête de la Fédération pour un deuxième mandat, quelques nouveaux projets sont à l'agenda. Parmi, mettre sur pied une seconde base de voile qui sera située dans l'Est du pays, soit plus précisément à Belle-Mare. Le but est de décentraliser la discipline permettant à d'autres personnes intéressées, voire les jeunes, de la découvrir. Valeur actuelle, le projet nécessite une grosse somme d'argent. Mais la MYA étant une petite fédération avec un budget restreint, elle devra faire avec les moyens du bord et sacrifier, dans un certain sens, le centre de voile de Grand-Baie pour réaliser cet objectif. Ainsi, pas d'équipement neuf pour l'instant, mais plutôt quelques matériaux de « second hand » pour démarrer en attendant que l'arrivée des nouvelles flottes, qui sont plus que jamais nécessaires.

Un coach pour développer le kite

Le kitesurf, comme le kitefoil, est en plein essor à Maurice. On a d'ailleurs vu l'émergence des riders talentueux, à l'instar de Louka Pitot champion du Monde junior 2016 de kitesurf freestyle, Simon Lamusse Vice-champion du monde junior 2016 de kitesurf freestyle ou encore Jean de Falbaire et autre Jérôme Bonieux, les deux meilleurs « kitefoilers » mauriciens. Les quatre atteignent tous une renommée mondiale. Mais afin d'aider à agrandir la pépinière, la MYA cherche à recruter un coach national qui acceptera de lui donner un coup de main, bénévolement. Les finances obligent, puisque la fédération n'a pas les moyens d'embaucher un entraîneur à plein temps. Qui plus est, ils ne sont pas aussi nombreux à pratiquer le kitesurf ou le kitefoil à Maurice. D'où l'objectif de la démocratisation.

Le calendrier

Février

18 : Optimist, Laser 4.7 – Grand-Baie

25 : Optimist, Laser 4.7 – Grand-Baie



Mars

18 : Optimist – Mahebourg

25 : Optimist – Mahebourg



Avril

08 : Windsurfing Race – Le Morne

15 : Kitesurf Race – Pointe d'Esny

22 : Laser 4.7, Radial

World Kite Junior Race – France



Mai

20: Windsurf Race – Le Morne/Laser Standard Open – Grand-Baie

27: Windsurf Race – Le Morne/Laser Standard Open – Grand-Baie



Juin

17: Optimist Race – Grand-Baie

24: Optimist Race – Grand-Baie



Juillet

15: Optimist, Laser Standard – Grand-Baie

22: Optimist, Laser Standard – Grand-Baie

29: Kitesurf Race – Le Morne



Août

19 -26: kite world Pro Tour Hydrofoil – Pointe d'Esny

18-25: Coupe de l'océan Indien – Grand-Baie



Septembre

23: Optimist, Laser, windsurfing Race – Grand-Baie

30: Optimist, Laser, windsurfing Race – Grand-Baie



Octobre

07: Optimist, Laser – Mahebourg

21: Price Giving