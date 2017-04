VOITURE EN FEU À BAGATELLE : Une octogénaire succombe à ses blessures

Amina Golam Hossen, 81 ans, qui se trouvait dans une voiture qui a pris feu dimanche soir sur l’autoroute à Bagatelle, est morte quelques heures après aux soins intensifs de l’hôpital Jeetoo. Mohamad Goolam Hossen, le fils de la victime, âgé de 56 ans et qui était au volant du véhicule, et Zeehadi Ali Mohamed, une étudiante de 21 ans, habitant Rose-Belle, une passagère, ont été admis à l’hôpital. Leur état de santé n’inspire aucune inquiétude. Une autopsie devait être pratiquée sur la victime aujourd’hui pour connaître les causes du décès. Selon nos sources, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un pylône électrique avant que le véhicule prenne feu. Les policiers ont barré la route pour permettre aux pompiers d’éteindre le feu.

ACCIDENT À CAUDAN : Un motocycliste meurt sur le coup

Frédéric Augustin, 36 ans, habitant Pointe-aux-Sables, a été découvert samedi soir gisant dans une mare de sang à côté de sa motocyclette à proximité de Caudan à Port-Louis. Il a été transporté à l’hôpital Jeetoo par la police, où le personnel médical n’a pu que constater son décès. L’autopsie pratiquée a révélé que la victime a succombé à un hémathorax, avec la présence de sang au sein de la plèvre pulmonaire, c’est-à-dire au niveau des membranes qui recouvrent et protègent les poumons.

GROS-CAILLOUX : Elle meurt après avoir traversé à l’arrière d’un bus à l’arrêt

Narvada Dhooch, 63 ans, victime d’un accident de la route vendredi dernier alors qu’elle traversait sur un passage clouté à l’arrière d’un autobus à Gros-Cailloux, a rendu l’âme samedi dernier à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Jeetoo. C’est en rendant à des prières au temple de la localité que cette habitante de Jagessur Lane a été fauchée par une voiture sur un passage clouté. L’autopsie pratiquée sur la sexagénaire a attribué le décès à des multiples blessures.

Quant au conducteur, Jean-Marc Arnaud, un ressortissant français, âgé de 38 ans, il a subi un alcotest qui s’est révélé négatif. Il a comparu devant le tribunal de Bambous sous une accusation d’homicide involontaire. Dans sa déposition consignée au poste de police de Petite-Rivière, il a expliqué qu’il se dirigeait vers Bambous lorsqu’il a percuté la victime qui a traversé sur un passage clouté à l’arrière d’un autobus en stationnement.

GRAND-BAIE : Un piéton meurt après 29 jours dans le coma

Faroo Battun, 51 ans, habitant Iqbal Road, Grand-Baie, est décédé vendredi soir après avoir passé 29 jours dans le coma aux soins intensifs de l’hôpital du Nord après un accident de la route, survenu le vendredi 3 mars. La victime a été percutée par une voiture à Chemin 20 pieds, Grand-Baie, à proximité de l’ex-Bhudda Club. L’alcotest effectué sur le conducteur, un comptable de 30 ans, habitant Bambous Lane à Upper Vale, s’est révélé négatif.

BLUE-BAY : Une sexagénaire meurt noyée

Marie-Claire Vonlathen, âgée de 67 ans, habitant rue des Aigrettes à Blue-Bay, a connu une fin tragique samedi après-midi. Son corps a été repêché dans le lagon de Blue-Bay. Elle s’y était rendue en compagnie d’une proche et s’est retrouvée en difficulté pendant qu’elle nageait. Alertés, la police de Blue-Bay et des volontaires ont ramené la sexagénaire à terre et l’ont transportée d’urgence à l’hôpital de Mahébourg où le personnel n’a pu que constater son décès. L’autopsie pratiquée dimanche a révélé qu’elle est morte d’une asphyxie due à la noyade.