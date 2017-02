VOL DE BILLETS USAGÉS AUX CASERNES: Deux policiers et sept plantons acquittés

Quinze ans après, deux policiers et sept plantons de la police poursuivis dans le cadre du vol de billets usagés commis aux Casernes centrales en 2002, ont été blanchis en cour intermédiaire. Les neuf accusés avaient plaidé non-coupables d'une accusation de complot. La magistrate Renuka Dabee, qui a présidé ce procès, a rayé l'accusation portée contre eux faute de preuves.

Les deux officiers et sept plantons de la police étaient accusés d'avoir subtilisé des billets de banque usagés destinés à l'incinération. La Banque de Maurice avait confié aux Casernes centrales la tâche de détruire ces billets après que l'incinérateur de la BoM eut été endommagé en raison d'un incendie qui avait éclaté au sous-sol de la banque, en 2002. Le subterfuge avait été découvert par un cadre de la BoM, qui avait assisté à la destruction des billets aux Casernes centrales. Il devait découvrir des liasses de billets intactes dans un récipient en métal. Après enquête, il avait été trouvé qu'un montant d'environ Rs 1 M de billets usagés avait été subtilisé.

Les sept anciens plantons de la police sont Deonanand Jankeeparsad, Ahmad Sameer Mustun, Mahadeo Ramessur Jhummun, Fayzal Kootab, Sooroojlall Hurnaum, Dhananjaye Jootun et Vythilingum Nellapin. Les deux constables sont Jayram Luximon, et Ramanand Jeerakun.