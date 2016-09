VOL CHEZ ME RAMA VALAYDEN : L’avocat identifie la perruque utilisée par les voleurs

Me Rama Valayden, victime d’un cambriolage en son domicile dans la soirée du 1er septembre à Sorèze, Pailles, s’est rendu ce matin dans les locaux de la Criminal Investigation Division (CID) pour identifier les objets qui ont été emportés. Cet exercice fait suite à l’arrestation de trois individus vendredi et samedi dans le cadre de cette enquête.

Les deux suspects arrêtés vendredi sont Hans Emmanuel Bissessur, 23 ans, un récidiviste notoire habitant Sainte-Croix, et Annie Jameer, une health care helper de 54 ans, résidant à la même adresse. Le lendemain, c’était Jonathan Levaillant, 38 ans et habitant Sainte-Croix, qui a été arrêté après que son beau-frère, le suspect Bissessur, l’a impliqué dans un interrogatoire serré, mené par les hommes du SP Sailesh Kumar Beehary. Un chauffeur de taxi, qui aurait déposé les suspects Levaillant et Bissessur à Sorèze, est également activement recherché.

Selon nos informations, le suspect Bisessur aurait avoué sa participation à ce vol avec effraction chez Me Rama Valyaden. Son complice et lui auraient forcé une porte coulissante pour avoir accès au domicile de l’homme de loi. Jonathan Levaillant aurait déclaré aux enquêteurs que la veille du vol, son complice présumé, Hans Emmanuel, aurait fait le va-et-vient dans la région de Sorèze. « Nou finn bien cheke avan nou fer travay-la me nou pa ti kone si se lakaz Me Rama qui nou finn defonce », aurait déclaré Jonathan Levaillant. Ce dernier devait comparaître devant la Bail and Remand Court aujourd’hui sous une inculpation de vol avec effraction.

Pour sa part, interrogé à sa sortie ce matin des locaux de la CID (sud), Rama Valayden a déclaré qu’« il n’y a qu’une perruque utilisée par les voleurs que j’ai pu identifier pour le moment. Rien d’autre ». Ce jeudi 1er septembre, des bijoux d’une valeur de Rs 500 000, quatre montres valant Rs 200 000, une somme de Rs 250 000, deux iPhone et un iPad mini ont été emportés de son domicile. Et, selon Me Rama Valayden, des documents relatifs à l’affaire Trilochun auraient également disparu.