VOL CHEZ ME RAMA VALAYDEN : Les suspects participent à une reconstitution des faits ce matin

Une reconstitution des faits du cambriolage commis au domicile de Rama Valayden a eu lieu ce matin à Sorèze, Pailles, en présence des suspects Hans Emmanuel Bissessur, 23 ans, et Jonathan Levaillant, 38 ans. Ils ont expliqué aux enquêteurs comment ils s’étaient introduits dans la maison de l’homme de loi, le jour fatidique, pour commettre leur forfait. Le cambriolage a eu lieu dans la soirée du 1er septembre. Les voleurs ont forcé une porte coulissante pour s’introduire dans la maison. Ils ont fait main basse sur des bijoux estimés à Rs 500 000, quatre montres valant Rs 200 000, une somme de Rs 250 000, deux iPhone et un iPad mini.

Arrêté le vendredi 9 septembre, Hans Emmanuel Bissessur, un récidiviste notoire domicilié à Sainte-Croix, a été soumis à un interrogatoire serré et a alors avoué avoir commis le vol avec l’aide de son beau-frère, Jonathan Levaillant. Ce dernier a été appréhendé le lendemain. Également interrogé, Jonathan Levaillant a avoué sa participation au vol et a déclaré que la veille du cambriolage, son complice Hans Emmanuel Bissessur avait fait le va-et-vient dans la région de Sorèze. « Nou finn bien cheke avan nou fer travay-la me nou pa ti kone si se lakaz Me Rama qui nou finn defonse », avait-il confié. Les deux hommes avaient utilisé des perruques pour ne pas être reconnus.