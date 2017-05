VOLLEY-BALL — 4TH CAVB HIGH PERFORMANCE SEMINAR, 10-15 MAI: Formation pour Bistoquet et Miniopoo

Martine Bistoquet et Melchior Miniopoo se trouvent actuellement en Égypte pour suivre une formation au Wadi Degla Club, au Caire. Ce 4th CAVB High Performance Seminar est organisé par la Confédération africaine de Volley-Ball (CAVB). Une belle occasion pour les deux techniciens de se perfectionner au contact de formateurs de haut calibre. Ce séminaire vise d'ailleurs à parfaire les compétences des meilleurs entraîneurs en leur donnant les outils et les tendances liés au volley-ball moderne. Cette formation est conduite par le Brésilien Percy Oncken et l'Égyptien Sherif El Shemerley. Le premier nommé a été sélectionneur de l'équipe junior du Brésil entre 1991 et 2015 et a enregistré un nombre record de 185 victoires. Quant à l'Égyptien, il est instructeur de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) et membre de la commission des entraîneurs. Il a aussi été à plusieurs reprises champion d'Afrique avec la sélection masculine senior d'Égypte en tant que sélectionneur. Ce stage de perfectionnement fait partie du plan stratégique de développement de la CAVB.