VOLLEY-BALL — CALENDRIER 2017 : Une saison qui s'annonce chargée

La Ligue nationale de beach-volley devait donner le coup d'envoi de la saison 2017 de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB) ce matin à 8h sur la plage de Flic-en-Flac. Toutefois, la première de la ligue a été reportée à la semaine prochaine, soit le dimanche 19 février.

Des modifications de dernière minute ont été apportées au calendrier de l'AMVB. La ligue nationale comprendra quatre manches, dont la dernière se tiendra le dimanche 5 mars. S'ensuivra une compétition au niveau de la zone 7, qui consitue une étape qualificative pour la Nations Cup de beach-volley, organisée par la Confédération africaine de volley-ball (CAVB). Seront aux prises les vainqueurs de chaque zone. Maurice est candidate à l'organisation du tournoi de qualification qui devrait se tenir en mars ou en avril. Ce rendez-vous devrait voir la participation de Madagascar, des Seychelles et des Comores.

La saison en salle débutera, elle, le samedi 18 mars avec la traditionnelle Charity Shield opposant les équipes championnes de Maurice (hommes et dames) face à leurs dauphins respectifs. L'on enchaînera par la suite avec la Coupe de La République du 20 au 30 mars. Un tournoi qui vaudra très certainement le détour et qui sera suivi avec une attention particulière. La fédération organisera son Assemblée générale annuelle le 31 mars, alors que les Championnats masculins de division 2A, 2B et 1B dames se dérouleront en avril et mai.

Avec les Jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI) de 2019 à Maurice, la fédération a décidé de mettre les bouchées doubles pour que les deux sélections soient prêtes le Jour J. En effet, le premier regroupement de la sélection se fera début avril. D'ailleurs, une liste de quelques personnes susceptibles d'occuper le poste d'entraîneur national est à l'ordre du jour. Et d'ici la fin du mois de février, le choix sera finalisé. À compter du début d'avril, la présélection s'entraînera au moins une fois par semaine au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas jusqu'au début du championnat.

La phase préliminaire de la ligue nationale (masculine et féminine) s'échelonnera du 27 mai au 23 septembre, avec les play-offs et play-downs qui débuteront tout de suite après pour prendre fin au début de novembre. L'autre évènement tant attendu, le Championnat des clubs de la Zone 7 (CCZ7), aura lieu du 25 au 30 novembre aux Seychelles.

L'AMVB compte également organiser plusieurs tournois inter-régions destinés les jeunes afin de les faire progresser et maîtriser les bases même de ce sport. D'autres tournois seront organisés à l'intention des jeunes concernés par l'African Dream Project. Trois écoles de la capitale sont déjà partie prenante du projet et la fédération prévoit de toucher pas moins de 12 établissements scolaires prochainement. Un stage d'entraîneurs de niveau 1 et un stage d'arbitrage de beach-volley demeurent les priorités de l'AMVB, qui attend toutefois une confirmation de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB).

Championnat d'Afrique des Nations U23 hommes (19-25 février)

La sélection nationale face à trois adversaires

La sélection nationale de volley-ball des moins de 23 ans aborde la dernière ligne droite de sa préparation avant son départ pour l'Algérie, vendredi, en vue de prendre part au Championnat d'Afrique des Nations U23. L'équipe est pour rappel dirigée par le tandem Melchior Miniopoo/Nassrullah Loolmahamode. Ces derniers ont nominé celui qui aura la responsabilité de mener les siens à bon port, à savoir Steward Joseph, désigné capitaine. Fabrice Pierre-Louis a été, pour sa part, désigné vice-capitaine. À noter que l'AMVB remettra des équipements aux sélectionnés cette semaine avant le départ. Le vol est d'ailleurs prévu pour 23 heures, vendredi. La délégation mettra le cap sur Dubaï avant de rallier Alger. De là, il leur faudra prendre un troisième vol pour la ville de Sétif. Les locaux auront comme adversaire le pays hôte, soit l'Algérie, mais aussi la Tunisie et le Botswana.