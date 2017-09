VOLLEY-BALL : Le Camp Ithier VBC à un match du titre

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC n’a désormais plus besoin que d’un seul succès pour décrocher un nouveau titre dans le championnat masculin de première division de volley-ball. Fort d’un succès à l’arraché aux dépens du Club Sportif de Pamplemousses vendredi dernier au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, les Flacquois ont maintenu leur invincibilité dans ce championnat et devraient au bout du compte ôter tout doute lors de leur confrontation face au Curepipe Starlight le jeudi 28 courant. En féminin, Azur SC n’a laissé aucune chance au Curepipe Starlight en attendant son débat décisif face au Quatre Bornes VBC vendredi.

Même si la formation de Camp Ithier partait favorite de cette sortie face au CSP, il n’en demeure pas moins que les Nordistes lui ont opposé une farouche résistance. Bien que menée par deux sets à un, la bande à Sanjeev Jundoosing a réagi de façon positive et ne s’est inclinée que de justesse lors du set décisif. À l’arrivée, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, avec dans son six initial Ashwin Ramkalawon, Allan Esther, Fabrice Hermann, Alvaro Bonne-Langue, Steward Joseph et Jason Raddoo, faisait la différence sur le score de 22-25, 25-17, 25-19, 23-25 et 15-13. Une victoire acquise au bout de 115 minutes de jeu.

Malgré ce revers, le Club Sportif de Pamplemousses, qui possédait un point de retard (7-8) lors du changement de côté au set décisif et qui est finalement tombé les armes à la main, conserve ses chances de terminer parmi les quatre premiers. Surtout après la défaite inattendue du Curepipe Starlight face au Mangalkhan VBC jeudi dernier. Il n’empêche que cette formation aura de nouveau à sortir le grand jeu au cours de sa prochaine sortie face au Quatre Bornes VBC vendredi.

Du côté féminin, Azur SC n’a pris que 53 minutes pour mettre à la raison le CSSC. Un succès incontesté, comme l’atteste le score de 25-10, 25-10 et 25-13. L'équipe d'Azur SC, composé de Stephanie Duval, Stéphanie Duval, Alexei Elmire, Priscilla Kelly, Lucy Latour et Géraldine Élysée, a donc retrouvé ses automatismes et demeure consciente qu’elle n’aura pas droit à l’erreur face au Quatre Bornes VBC vendredi. Une victoire en trois sets est impérative pour les filles, mais le QBVC reste tout de même en position de force.

Les résultats

Masculin : Faucon Flacq Camp Ithier VBC 3 Club Sportif de Pamplemousses 2 (22-25, 235-17, 25-19, 23-25 et 15-13

Prochaine rencontre : Trou aux Biches Sharks/US La Flora (jeudi à 19h30)

Féminin : Azur SC 3 Curepipe Starlight 0 (25-10, 25-10 et 25-12)

Prochaine rencontre : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill/Tranquebar Black Rangers (jeudi à 18h30)