VOLLEY-BALL — CHAMPIONNAT 1A DAMES, DERNIÈRE JOURNÉE: Quatre-Bornes VBC s'adjuge le titre !

Contre toute attente, c'est le Quatre-Bornes Volley-Ball Club qui a remporté, hier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, le titre tant convoité de championne de Maurice. Les protégées de Prisca Seerungen ont pris la mesure d'Azur SC en trois sets, 25-22, 25-15 et 25-21 en 78 minutes de jeu. C'est la première fois de son histoire que cette jeune équipe décroche le Graal.

Ce sont des Quatrebornaises complètement décomplexées par l'enjeu que nous avons retrouvé hier dans la joute fatidique les opposant à leurs rivales azuréennes. Pourtant, le suspense demeurait entier dans ce championnat féminin 1A car les deux formations luttaient pour le titre. Azur SC était toujours invaincu et avait signé dimanche dernier son neuvième succès en disposant en trois sets, du Curepipe Starlight Sports Club (25-21, 25-12 et 25-19). Quant au QBVC, il a signé huit victoires en neuf matches, ayant perdu uniquement face à Azur SC lors de la manche aller, en trois sets.

Même si avant le match Azur donnait l'impression de pouvoir gérer la pression, les Nathalie Létendrie-Laurette (capitaine), Rachel Christine (libéro) et autres Lucy Latour n'ont jamais pu trouver la bonne formule pour contrecarrer les plans de leurs adversaires. Les joueuses de Quatre-Bornes étaient surmotivées, se battant avidement sur tous les ballons. Le premier set a été très disputé, les deux équipes se rendant coup pour coup mais les noirs étaient beaucoup plus tranchants, s'imposant 25-22. Lors de la deuxième manche, Azur s'est écroulé (15-25) avant de prendre définitivement l'eau dans le troisième (21-25).

« Le QBVC mérite amplement ce titre acquis avec panache et envie. Nous n'avons pas été en mesure de gérer nos bons comme nos mauvais moments dans la partie, et nous l'avons payé. Nous avons été inexistantes dans le deuxième set et nous avons gâché des points importants dans le « moneytime ». Nous avons fait trop de fautes aux réceptions de service », a observé le coach azuréen, Guito Lepoigneur, très déçu. Pas de quatrième titre de championne pour l'équipe de Beau-Bassin/Rose-Hill mais une belle première pour la formation de la Ville des Fleurs.

Never say die attitude

« Nous n'étions pas les favorites mais nous n'avons jamais abdiqué et au final, nous repartons avec le titre. Bravo à mes joueuses qui ont été formidables d'autant que notre objectif principal, qui était de nous qualifier pour le championnat des clubs de la zone 7, avait été atteint. Cerise sur le gâteau, nous damons le pion à Azur en prenant une belle revanche par rapport à la précédente confrontation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en nous, aux parents, et je lance un appel à ceux qui voudront bien nous aider, surtout en termes de sponsoring. Nous sommes une équipe très dynamique capable de réaliser de belles choses avec peu de moyens. Donnez-nous les moyens de nos ambitions », a fait ressortir la coach Prisca Seerungen.

Porte-bonheur de cette équipe, cette dernière a été championne partout où elle est passée. « C'est la capitaine de QBVC, Alison Labour qui m'a approchée pour entrainer cette équipe. Je n'ai pas pu refuser. C'était un énorme défi que de relever ce challenge mais rien n'aurait été possible sans ce formidable groupe. C'est une belle satisfaction et le sentiment du devoir accompli », a-t-elle soutenu. Quatre-Bornes a d'ailleurs fait face à des problèmes de logistique cette saison, les filles devant s'entraîner au gymnase de Phoenix. Pour Alison Labour, la différence s'est faite au niveau de l'attitude. « Nous avons des nerfs d'acier et nous voulions réaliser un grand coup. Nous n'avions rien à perdre mais tout à gagner. Et on l'a démontré en ramenant le trophée à la maison. Je suis fière de faire partie de cette équipe et nous allons maintenant nous concentrer sur les échéances à venir car nous n'avons pas envie de nous arrêter en si bon chemin. L'appétit vient en mangeant », a-t-elle conclu.

Les Quatrebornaises voudront certainement s'installer dans la durée au niveau du volley-ball local histoire de mettre un terme à l'hégémonie azuréenne. L'avenir nous le dira. En tout cas, nous avons eu droit à un très beau match de volley-ball avec beaucoup d'intensité, chose qui n'était plus arrivée depuis longtemps (surtout chez les dames). Notons qu'en lever de rideau, Tranquebar Black Rangers a pris la mesure du CSSC en trois manches, 25-16, 25-19 et 25-17. L'équipe de la banlieue port-louisienne restait sur un succès face à La Tour Koenig SC, 25-11, 25-10 et 25-12.

Les résultats

Tranquebar Black Rangers b. CSSC, 3-0 (25-16, 25-19, 25-17)

Quatre-Bornes VBC b. Azur, 3-0 (25-22, 25-15, 25-21)

Les champions 2016

Joueuses : Alison Labour (capitaine), Liza Bonne, Stacy Armoogum, Cristelle Parsooramen, Ketsia Jouana, Océane Labour, Melody Mootoosamy, Melissa Meunier, Audrey Rousselin, Valentine Paul, Félicia Julie, Anouchka Dorasamy, Vanessa Chellumben, Stephanie Louise

Entraîneur : Prisca Seerungen

Team Manager : Patrick Seerungen