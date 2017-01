VOLLEY-BALL CHAMPIONNAT D’AFRIQUE -21 ANS (H): Le lieu de la compétition toujours pas connu

La Confédération africaine de volley-ball (CAVB) n’a toujours pas tranché quant au pays qui organisera le championnat d’Afrique -21 ans de volley-ball masculin. Valeur actuelle, Maurice et la Tunisie sont candidates à l’organisation de cette compétition qualificative pour les championnats du monde -23 ans.

En attendant la confirmation de la CAVB, la présélection mauricienne, placée sous la férule du tandem Melchior Miniopoo-Nassrullah Loolmahamode, a repris le chemin de l’entraînement, samedi dernier au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Si une seule séance par semaine était tenue en novembre et décembre derniers, des séances plus fréquentes seront désormais prévues. De ce fait, des arrangements devront être faits auprès des autorités, notamment pour ce qui est des moyens de transport à être mis à la disposition des présélectionnés. Ces derniers sont actuellement au nombre de 17.

Par contre, la CAVB a confirmé la venue de la Tunisie en tant que pays organisateur de la Coupe d’Afrique des clubs champions au niveau masculin. Cette compétition étant prévue du 17 au 27 mars, et la date limite pour les inscriptions étant fixée au 28 février. Toutefois, les Trou aux Biches Sharks, équipe championne de Maurice, ne sera pas en action. « Il n’existe aucune chance d’y participer. Les frais sont définitivement trop élevés », nous a confirmé Olivier Ami, président de l’équipe nordiste, ce matin. Il reste à savoir si les Malgaches de la Gendarmerie Nationale, vainqueurs du championnat des clubs de la zone 7 en novembre dernier à Vacoas, seront de leur côté de la partie.

Reste que cette échéance devrait être dominée par les équipes du Maghreb. Les Tunisiens de El Guish défendront leur titre, alors que les Égyptiens de Al-Ahly détiennent le plus grand nombre de titres, soit 12. Il est à rappeler que l’édition 2016 également tenue en Tunisie, avait réuni 24 équipes. Ce qui constituait un record.