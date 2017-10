VOLLEY-BALL—CHAMPIONNAT D1 A (D): QUATRE-BORNES VBC: De vraies patronnes !

Si la veille, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a été sacré en perdant son dernier match, contre les Trou-aux-Biches Sharks, en ayant réalisé un parcours jusqu'ici quasi-parfait, le Quatre-Bornes VBC a fait beaucoup mieux le lendemain en s'adjugeant son deuxième titre d'affilée avec une 10ème victoire en autant de sortie. Une performance XXL. Le début d'une nouvelle ère...

Elles étaient attendues au tournant et elles n'ont pas déçues.Championnes du titre, les Quatrebornaises ont confirmé leur statut de favorite en ne rencontrant aucune opposition dans ce championnat de D1 A dames. C'est le Curepipe Starlight qui en a fait les frais lors de la dernière journée, se faisant battre sur le score de 25-9, 25-11 et 25-13 en moins d'une heure. Une formalité face à la formation de la Ville Lumière qui termine cinquième et avant-dernière au classement avec 8 points, laissant le soin à La Tour Koenig VBC de fermer le cortège. Autant dire que l'entraîneur de l'équipe championne, Prisca Seerungen, a eu un après-midi tranquille en alignant d'entrée la capitaine Alison Labour, Vanessa Chellumben, Felicia Julie, Valentine Paul, Angélique Ramdoss et Melody Mootoosamy comme titulaires ainsi que Stacy Armoogum comme libéro.

L'on retiendra que les Quatrebornaises ont remporté le championnat beaucoup plus facilement contrairement à la saison précédente. La raison est que cette formation, a trouvé la stabilité et demeure meilleure collectivement. Il ne faut pas oublier que QBVC est une équipe de jeunes joueuses qui se connaissent mieux maintenant et qui a gagné en assurance. Certaines se sont révélées depuis deux ans maintenant, à l'instar de Valentine Paul, Liza Bonne et autres Stacy Armoogum (bien ancré dans son poste de libéro). La pâte Seerungen a porté ses fruits, à force de rigueur, de professionnalisme et de travail acharné. Même si le niveau du volley-ball féminin est en baisse, force est de constater que Quatre-Bornes tient bien la baraque. D'autres formations auraient à coeur de s'en inspirer !

La coach a tenu à adresser ses remerciements aux sponsors de l'équipe que sont La Prudence Life Insurance, Airports of Mauritius, Sogal et Les Caprices de Gervais de même, qu'aux encadreurs et aux parents des joueurs pour leur soutien. Elle a également réitéré le souhait que les autorités permettent à son équipe de bénéficier de plus de temps pour les entraînements car trois sessions d'une heure et demie par semaine, est bien évidemment insuffisant pour espérer évoluer au plus haut niveau dans la région. Espérons que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd ! Bravo les filles pour ce sans faute.

À noter que cette ultime journée a aussi vu la défaite d'Azur SC devant Tranquebar Black Rangers en quatre sets, 25-21, 25-15, 18-25 et 25-23. Toutefois, les Azuréennes étaient déjà assurées de terminer à la deuxième place. De son côté, l'Union Sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill (USBBRH) a facilement pris la mesure de La Tour Koenig VBC en trois manches, 25-16, 25-12 et 25-23 pour compléter le podium.

Les résultats

Quatre-Bornes VBC b. Curepipe Starlight SC, 3-0 (25-9, 25-11, 25-13)

Tranquebar Black Rangers b. Azur SC, 3-1 (25-21, 25-15, 18-25, 25-23)

Quatre-Bornes VBC b. Tranquebar Black Rangers, 3-0 (25-17, 25-14, 25-20)

Classement final

1. Quatre-Bornes VBC, 30 pts

2. Azur, 21 pts

3. USBBRH, 16 pts

4. Tranquebar Black Rangers, 15 pts

5. Curepipe Starlight SC, 8 pts

6. La Tour Koenig VBC, 0 pt