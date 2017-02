VOLLEY-BALL—CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS: Tenter une place sur le podium

Les jeunes loups du tandem Melchior Miniopoo/Nassrullah Loolmahamode ont mis le cap sur l'Algérie vendredi à 23h pour prendre part aux Championnats d'Afrique des Nations U23. L'objectif est clair : essayer coûte que coûte d'accrocher un podium. Mais la tâche s'annonce ardue pour les locaux, qui devront non seulement se surpasser dans le jeu mais aussi faire preuve d'un mental à toute épreuve. Un bon frottement pour la progression des jeunes.

Place aux choses sérieuses ! Après s'être entraîné durant près de cinq mois au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, il est temps maintenant de se jauger face aux forces en présence, soit le pays hôte (Algérie), la Tunisie et le Botswana. Les joueurs mauriciens sont conscients que leurs performances seront examinées à la loupe, et qu'ils ont la responsabilité de faire honneur au quadricolore national. Contacté au téléphone, le capitaine de cette équipe, Steward Joseph a d'ailleurs hâte d'en découdre. « Nous allons tout donner pour tenter de tirer notre épingle du jeu. Avant d'être des joueurs, nous sommes avant tout un groupe de potes qui s'entend bien ensemble. Et c'est ce qui fait notre force. C'est simple, nous allons jouer notre jeu », a déclaré le réceptionneur-attaquant, qui possède notamment une belle détente.

Il a poursuivi qu'en tant que capitaine, il avait le devoir de motiver ses coéquipiers. « Je me dois de donner l'exemple en étant à la hauteur des espérances. Et bien évidemment, mon rôle est d'aider mes partenaires à se transcender. Je suis quelqu'un de très optimiste d'habitude. Je crois dans le potentiel de chacun de mes coéquipiers et je suis sûr et certain que nous sommes un groupe capable de réaliser de belles choses. Nous sommes mentalement prêts et nous ne visons ni plus ni moins qu'un podium », a-t-il confié.

Son coéquipier, Ravish Naiko, qui évolue au poste de pointu, abonde dans le même sens. « Il y a de la qualité au sein de cet effectif. C'est sûr que les autres adversaires sont beaucoup plus forts, ayant notamment beaucoup plus de frottements que nous, avec plus de rencontres dans les jambes. Nous en sommes conscients. Mais nous ne nous déplaçons pas en tant que victimes expiatoires. Nous avons une belle carte à jouer d'autant que nous sommes les outsiders. Le fait de ne pas être attendu au tournant comme les autres grosses cylindrées est un plus pour nous et nous serons encore plus libérés », a-t-il ajouté.

Un groupe à fort potentiel

L'entraîneur Melchior Miniopoo a, lui, indiqué que ses poulains sont très solidaires et qu'ils ont raison d'avoir confiance en leurs aptitudes. « Tout est une question de mentalité. Ce n'est un secret pour personne que les équipes que nous affronterons sont beaucoup plus fortes, car ils ont beaucoup de matches dans les jambes. Je considère qu'ils sont prêts pour ce grand rendez-vous. Les efforts se font pendant les heures d'entraînements. Le jour du match, c'est le moment de prendre du plaisir et de s'affirmer. J'ai un groupe avec un fort potentiel qui aura à cœur de montrer sa vraie valeur », a-t-il avancé.

Dans la soirée de mardi au gymnase Pandit Sahadeo, les volleyeurs ont reçu leurs équipements au cours de l'avant-dernière session d'entraînement. L'occasion pour le président de l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB), Fayzal Bundhun, de mettre les joueurs devant leurs responsabilités et les faire comprendre qu'ils avaient le devoir d'être de dignes ambassadeurs du pays. Pour rappel, la délégation a mis le cap vendredi soir (23h) sur Dubaï et a par la suite rallié Alger. De là, ils ont pris un troisième vol en destination de Sétif. Le tirage au sort se déroulera lundi alors que la compétition débutera à partir de mardi.

La délégation

Joueurs : Gaël Bauda, Grégory Coutet, Lavish Dookhoo, Jérémilio Follette, Rolando Froid, Donovan Grand Jean, Darren Isnard, Jeffrey Noblet, Steward Joseph (capitaine), Ravish Naiko, Fabrice Pierre Louis (vice-capitaine) et Khemi Sookha

Entraîneurs : Melchior Miniopoo/Nassrullah Loolmahamode

Chef de délégation : Murvin Buckland