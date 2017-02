VOLLEY-BALL — CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS U23 HOMMES : Deux défaites mais une médaille d'argent pour Maurice

Le Championnat d'Afrique des nations de volley-ball des moins de 23 ans a connu son dénouement mercredi à Sétif (Algérie) avec le sacre de la sélection algérienne, qui représentera le continent africain lors des Championnats du monde. Alors que ce tournoi devait initialement mettre aux prises quatre formations, elles n'étaient finalement que deux à avoir pris part à la compétition, soit l'Algérie et Maurice. La Tunisie et le Botswana ne se sont pas présentés. Les organisateurs ont décidé de faire jouer les deux sélections participantes selon la formule aller-retour.

Pour leur entrée en compétition mardi, les coéquipiers de Steward ont pris une cuisante défaite contre le pays hôte en trois manches, 14-25, 8-25 et 10-25. Pour le match retour le lendemain, l'Algérie s'est une nouvelle fois imposée en trois sets, bien que les protégés de Melchior Miniopoo ont livré une prestation honorable. En effet, mis à part le premier set perdu sur le score de 25-7, ils ont par la suite été battus sur le score de 25-16 et 25-16. À noter que si les locaux s'étaient imposés, un match d'appui aurait alors été disputé jeudi ou vendredi.

Du coup, les joueurs du tandem Minioppoo/Nassrullah Loolmahamode sont repartis la médaille d'argent autour du cou. Le président de l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB), Fayzal Bundhun, s'est dit satisfait de la prestation des locaux même s'il avoue que la fédération réfléchira à deux fois avant d'envoyer la sélection dans un tournoi sans compétition.

« J'estime que les jeunes ont montré un meilleur visage lors du deuxième match. Dans le premier, ils ont été impressionnés par le gabarit et la stature des Algériens. Ce qui est tout à fait normal car beaucoup de ces jeunes ont effectué un déplacement pour la première fois. Ils ont découvert les exigences du haut niveau et savent désormais qu'ils devront s'atteler encore plus à la tâche à l'avenir », a déclaré Fayzal Bundhun. « En ce qu'il s'agit de la non-participation de la Tunisie et du Botswana, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le déplacement. C'est dommage car nos représentants n'ont pas rencontré d'autres adversaires et cela aurait définitivement été un plus pour eux. Nous ferons beaucoup plus attention la prochaine fois ».

Fayzal Bundhun ne compte d'ailleurs pas attendre la veille des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) 2019 pour entamer la préparation. « Nous n'allons pas perdre de temps. Nous disposons déjà d'une ossature et ces jeunes continueront à s'entraîner une fois par semaine à leur retour à Maurice. Nous n'allons pas attendre la veille des JIOI pour entamer la préparation », a-t-il poursuivi.