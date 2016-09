VOLLEY-BALL - CHAMPIONNAT FÉMININ 1A : Azur SC en ballottage favorable, QBVC en challenger

La quatrième d'Azur SC ou la grande première du Quatre Bornes VBC. Tel sera l'épilogue du championnat féminin 1A de volley-ball samedi (16h30) au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Même si ces deux formations ont dominé de la tête et des épaules ce championnat, il n'en demeure pas moins que les Azuréennes seront mieux loties, pouvant même se permettre de s'incliner au tie-break. De ce fait, l'équipe de la ville des fleurs se retrouve devant le défi de s'imposer en trois ou quatre manches, mais se trouve disposée à jouer son va-tout.

Jusqu'ici, Azur SC a tout écrasé sur son passage. Vainqueurs du Charity Shield et de la Coupe de la République au début de cette saison, Nathalie Létendrie et ses camarades ont par la suite connu un parcours sans faute dans ce présent championnat, en alignant neuf victoires consécutives. La dernière ayant été acquise dimanche dernier aux dépens du Curepipe Starlight (25-21, 25-12 et 25-19) en 70 minutes.

La seule véritable frayeur aura été le duel face aux Tranquebar Black Rangers, au cours duquel cette formation, menant deux sets à un, s'est inclinée au tie-break. « Il s'agira de maintenir cette série victorieuse afin de clôturer notre parcours en apothéose », lâche d'emblée Guito Lepoigneur, responsable du groupe.

Un groupe qui pourrait toutefois être amputé des services de Lucy Latour, qui se remet d'une entorse à la cheville subie lors de la confrontation face à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill. En cas de forfait, ce sera la jeune Alexei Elmire qui sera sollicitée. « Alexei a assuré le coup jusqu'ici. Elle s'est montrée une digne remplaçante de Lucy au cours de nos deux dernières sorties », rassure Guito Lepoigneur.

Comme quoi, Azur SC aborde ce débat final avec une certaine confiance, tout en étant sur ses gardes. « Nous tenterons de faire parler notre maturité et notre expérience. Le moral au sein de l'équipe est solide comme le roc. Toutefois, il n'est pas question de sous-estimer notre adversaire, qui tentera de jouer sa chance à fond », soutient l'entraîneur de l'équipe tenante du titre.

Du côté du Quatre Bornes VBC, ce sera un groupe au complet en action samedi. Aux commandes de cette formation depuis le début de cette saison, Prisca Seerungen, malgré l'ampleur de la tâche, ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur ses protégées. « Jusqu'ici, nous avons réalisé un parcours honorable. Les joueuses ont grandi ensemble et sont conscientes qu'elles n'ont rien à perdre. J'estime que la pression sera beaucoup plus du côté de notre adversaire. »

Cette équipe quatre-bornaise a rapidement gravi les échelons chez l'élite, et la venue de Valentine Paul, Vanessa Chellumben et Felicia Julie a apporté un plus. D'où la conviction de Prisca Seerungen que ses joueuses sortiront un grand match. « Il existe beaucoup de motivation. Ce sera une finale à couper le souffle », anticipe-t-elle.

Reste à éliminer ce complexe d'infériorité qui pourrait surgir du fait que le Quatre Bornes VBC a courbé l'échine en trois occasions cette saison face à son adversaire du jour. Alison Labour et ses camarades tenteront à coup sûr d'être de dignes challengers afin de connaître leur heure de gloire.

Il est à noter qu'en lever de rideau de ce débat final, les Tranquebar Black Rangers, assurées de la troisième place, affronteront le Curepipe Starlight. L'équipe de Tranquebar était en action face à La Tour Kœnig SC, hier soir, et a logiquement fait la différence sur le score de 25-11, 25-10 et 25-12 en 61 minutes.