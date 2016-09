VOLLEY-BALL - CHAMPIONNAT FÉMININ 1A : Le Quatre Bornes VBC s'épanouit après six ans

Tout comme en masculin avec les Trou aux Biches Sharks, la hiérarchie a été bousculée dans le championnat féminin 1A de volley-ball. Azur SC, tenant du titre et auteur d'un parcours sans faute depuis le début de cette saison, est tombé de haut, samedi au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. La faute à un bloc du Quatre Bornes VBC qui, bien qu'étant en ballottage défavorable à l'amorce de ce débat final, a sorti le grand jeu pour s'offrir un spectaculaire succès en trois sets (25-22, 25-15 et 25-21) en 78 minutes.

L'équipe de la ville des fleurs s’est offert sa toute première consécration, après six années d'existence. Pourtant, la tâche ne s'annonçait guère de tout repos du fait qu'elle était condamnée à s'imposer en trois ou quatre sets face à un adversaire qui avait fait la différence en trois manches lors de la manche aller. Reste qu'Alison Labour et ses coéquipières ont fait preuve d'une détermination sans pareille en se battant sur toutes les balles, tout en misant sur des services puissants et une meilleure efficacité en attaque. De ce fait, le doute a été crée au sein d'Azur SC, qui est passé à côté du sujet, notamment au deuxième set, et qui n'a pu réagir que par à coups.

Prisca Seerungen, qui a pris les commandes du groupe quatre-bornais au début de cette saison, savoure à juste titre ce triomphe. « La défaite de la manche aller nous était resté en travers de la gorge. Cela a été une belle revanche, même si je ne m'attendais pas à un 3-0. Je salue les efforts fournis par toutes les joueuses au cours de cette saison, et je remercie les parents et les proches pour leur soutien. Il s'agira maintenant de préparer au mieux la Coupe des clubs champions de la zone 7. »

Guito Lepoigneur, entraîneur d'Azur SC, reconnaissait quant à lui la supériorité de l'adversaire. « Nous ne méritions pas de gagner. Le Quatre Bornes VBC nous a mis la pression du début à la fin et nous a déstabilisés de par ses services. De notre côté, nous n'avons pu être efficaces au niveau des réceptions et nous n'avons pu construire notre système de jeu. »

Qui plus est, la non-titularisation de Lucy Latour, insuffisamment remise de son entorse à la cheville, a sans doute été défavorable à Azur SC. Une équipe qui était composée d'entrée de Nathalie Letendrie, Angélique Ramdoss, Jannick Louis, Alexei Elmire, Stéphanie Duval et Priscilla Kelly, avec Rachel Christine en tant que libero.

Si la première manche était équilibrée jusqu'à 20-20, le Quatre Bornes VBC devait appuyer sur l'accélérateur pour s'imposer avec trois points d'avance. La confiance était alors au summum au sein de cette équipe qui avait aligné Alison Labour, Vanessa Chellumben, Felicia Julie, Liza Bonne, Melodie Mootoosamy et Crystelle Parsooramen, Stacy Armoogum étant la libero. Comme en témoigne cette envolée au cours de la deuxième manche. À 13-10, et avec Liza Bonne au service, cette formation alignait sept points consécutifs pour finalement réaliser un éloquent 25-15.

Les Azuréennes étant dos au mur, Joanne Latour et Stéphanie Dauguet étaient sollicitées pour réaliser un spectaculaire revirement de situation. Un départ en force (3-0) et une avance de quatre points (21-17) laissaient présager qu'elles avaient repris du poil de la bête. Mais voilà, le Quatre Bornes VBC voulait finir le boulot au plus vite. La rage de vaincre couplée avec un soupçon de réussite lui permettaient d'aligner huit points sans réplique, et à ses joueuses et dirigeants de se laisser aller à une douce euphorie.

Le podium de ce championnat était complété par les Tranquebar Black Rangers, qui n'ont pris que 67 minutes pour dominer le Curepipe Starlight. Et ce, sur le score de 25-16, 25-19 et 25-17.

Les résultats

Tranquebar Black Rangers 3 Curepipe Starlight 0 (25-16, 25-19 et 25-17)

Quatre Bornes VBC 3 Azur SC 0 (25-22, 25-15 et 25-21)