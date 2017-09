VOLLEY-BALL—CHAMPIONNAT FÉMININ 1A: Tournant décisif ce soir

Le championnat féminin 1A de volley-ball connaîtra son tournant décisif ce soir (18 h 30) au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Le face-à-face entre le Quatre Bornes VBC, tenant du titre, et actuel leader, et son dauphin Azur SC, sera déterminant pour l’attribution du titre. Reste que le premier nommé, qui a réalisé un sans-faute jusqu’ici et qui a même disposé de son adversaire du jour en trois sets au cours de la manche aller, possède une plus large marge de manœuvre.

Pour l’équipe de la ville des fleurs, les données sont simples. Un unique set remporté et le titre sera quasiment acquis. Toutefois, Prisca Seerungen, aux commandes de cette formation depuis la saison dernière, veut viser plus haut. D’autant que sa troupe aspire à maintenir sa suprématie dans ce championnat et également un sans-faute. Qui plus est, elle pourra compter sur des joueuses qui ont gagné en expérience et en maturité, alors que la venue d’Angélique Ramdoss a apporté un plus. Toutefois, même si toutes les données semblent en faveur de cette équipe quatre-bornaise vainqueur de la Charity Cup et de la Coupe de la République cette saison, la vigilance devra être de mise.

D’autant qu’Azur SC, dos au mur, voudra jouer son va-tout jusqu’au bout, bien que la mission s’annonce délicate, avec l’obligation d’un succès en trois sets. Guito Lepoigneur, qui a repris les rênes en cours de saison, veut y croire. Les scores fleuves réalisés par ses joueuses au cours des dernières sorties lui permettent ainsi d’espérer à un revirement spectaculaire… Certes, l’absence de Nathalie Létendrie pourrait peser lourd dans la balance, mais Guito Lepoigneur soutient pouvoir compter sur Alexei Elmire, soit une joueuse prometteuse qui a su assumer ses responsabilités et qui possède une large marge de progression.

Pour rappel, au cours de la manche aller, le Quatre Bornes VBC avait fait la différence sur le score de 25-14, 25-20 et 25-20. Qu’importe le verdict de ce soir, les deux forces en présence ont déjà obtenu leur qualification pour le championnat des clubs de la zone 7 prévu aux Seychelles en décembre.

D1 (H) : Mangalkhan VBC termine en force

Après avoir pris le meilleur du Curepipe Starlight, le Mangalkhan VBC a cette fois repoussé avec une certaine autorité le challenge du Port Louis Red Star. Lors de cette rencontre disputée vendredi dernier à Vacoas, la bande à Judex Louis a fait la différence sur le score de 25-22, 25-17 et 25-13 en 65 minutes. Un finish en force qui lui permet de doubler son adversaire du jour au classement et de se retrouver à la cinquième place. Le championnat se poursuivra jeudi et le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, en cas de succès face au Curepipe Starlight, sera assuré de la consécration.