VOLLEY-BALL—CHAMPIONNAT MASCULIN D1: Et si le Camp Ithier VBC tuait tout suspense ce soir…

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC qui conforte sa position de leader et qui prend un ascendant quasi définitif sur la consécration. Tel est le scénario qui pourrait se produire ce soir (19h30) au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas à l’issue de la rencontre au sommet du championnat masculin de première division de volley-ball. Une rencontre qui mettra aux prises les Flacquois au Quatre Bornes VBC. Au vu de la nette victoire enregistrée lors de la manche aller en trois sets le mois dernier, il va de soi que l’équipe de Camp Ithier partira avec les meilleures garanties.

Certes, la manche retour de ce championnat n’en est qu’à sa deuxième semaine. Mais voilà, les deux meilleures équipes du moment devront être en opposition, vu que le système de la table berger est appliqué. Reste qu’on voit difficilement le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, en cas de succès ce soir et invaincu en huit sorties, concéder par la suite trois défaites. Mais la prudence et la vigilance devront être de mise, comme l’explique Deepak Augnoo, responsable du groupe. « Certes, nous nous étions imposés en trois sets lors de la manche aller. Toutefois, rien n’est acquis d’avance, car notre adversaire n’aura d’autre choix que de s’imposer. »

Du côté de l’équipe de l’Est, les données sont simples. « Une victoire ce soir constituera un énorme pas en avant vers la reconquête du titre. La préparation s’est bien déroulée et les joueurs évoluent en confiance. Il nous faudra faire la différence car, sinon, nous nous compliquerons la tâche », soutient Deepak Augnoo. Qui plus est, l’effectif, avec un Sarvesh Ruggoo qui a affiché des signes de progrès, évoluera au complet. « Tout se jouera sur le mental », insiste l’entraîneur de l’équipe de Camp Ithier, conscient que le succès de la manche aller poussera ses troupes à se surpasser et à croire davantage en ses chances.

Toujours est-il que le Quatre Bornes VBC ne voudra pas jeter les armes aussi vite. L’équipe s’est vite ressaisie, comme en témoignent ses victoires aux dépens des Trou aux Biches Sharks et du Mangalkhan VBC. « Un travail psychologique a été effectué depuis. Les joueurs voudront obtenir leur revanche », confie l’entraîneur Veekash Maghun. Ce dernier se réjouit de la venue du libero Fabrice Pierre-Louis, alors que la participation du passeur Nicholas Laurette demeure incertaine en raison d’un problème au genou. Quoi qu’il en soit, l’équipe de la ville des fleurs aura à jouer son va-tout. « L’enjeu sera important et les joueurs sont conscients de cette situation. Si nous nous inclinons, la messe sera alors dite. Donc, à nous de prendre nos responsabilités », soutient Veekash Maghun.

À noter que les rencontres prévues demain opposeront les Trou aux Biches Sharks au Mangalkhan VBC (16h) et le Club Sportif de Pamplemousses au Port Louis Red Star (17h30).

Féminin : Azur SC se rebiffe

Du côté du championnat féminin 1A, Azur SC s’est ressaisi après sa défaite face au Quatre Bornes VBC. Opposée à La Tour Koenig VBC hier soir à Vacoas, la bande à Olivier Harel a logiquement fait la différence sur le score de 25-16, 25-11et 25-16 en 62 minutes. La compétition se poursuit ce soir (18h30) avec la rencontre Quatre Bornes VBC/Tranquebar Black Rangers.