VOLLEY-BALL - CHAMPIONNAT MASCULIN D1 (MANCHE RETOUR) : Deux autres enjeux en cours

Si le titre semble quasiment acquis pour le Faucon Flacq Camp Ithier VBC dans le championnat masculin de première division de volley-ball, deux autres enjeux sont d'actualité, à savoir la place de dauphin qui garantira la participation au championnat des clubs champions de la zone 7 prévue aux Seychelles en novembre et la place de lanterne rouge, synonyme de relégation en division 2A.

La suite et fin de la manche retour du calendrier émis par l’Association mauricienne de volley-ball (AMVB) propose des duels décisifs concernant ces deux enjeux. Dès demain soir, les Trou aux Biches Sharks, actuellement à la troisième place, devront demeurer sur leurs gardes lors de leur sortie face au Curepipe Starlight.

Quant au Quatre Bornes VBC, après ses deux revers face à l’équipe de Camp Ithier, il tentera de conserver sa deuxième place. Sa rencontre face aux Trou aux Biches Sharks le dimanche 10 septembre sera sans doute déterminante. Quant à l’actuel leader, trois nouveaux succès lui garantiront la consécration. L’affaire devant logiquement être pliée le jeudi 28 septembre à l’issue de la sortie face au Curepipe Starlight.

Du côté des mal-classés, l'US La Flora, actuellement la plus mal lotie et toujours à la recherche d’un premier succès, jouera sa survie face au Mangalkhan VBC le 5 octobre. Auparavant, soit le 7 septembre, les Sudistes livreront un autre duel tout aussi décisif face au Port Louis Red Star. Il est à noter que ce championnat s’achèvera le samedi 28 octobre.

Suite et fin du calendrier

Demain : Curepipe Starlight/Trou aux Biches Sharks (19h30)

Vendredi 25 août : Club Sportif de Pamplemousses/US La Flora (19h30)

Jeudi 31 août : Port Louis Red Star/Quatre Bornes VBC (19h30)

Vendredi 1 septembre : Mangalkhan VBC/Faucon Flacq Camp Ithier VBC (19h30)

Jeudi 7 septembre : US La Flora/Port Louis Red Star (19h30)

Dimanche 10 septembre : Quatre Bornes VBC/Trou aux Biches Sharks (16h30)

Jeudi 14 septembre : Mangalkhan VBC/Curepipe Starlight (19h30)

Vendredi 15 septembre : Faucon Flacq Camp Ithier VBC/Club Sportif de Pamplemousses (19h30)

Jeudi 21 septembre : Trou aux Biches Sharks/US La Flora (19h30)

Vendredi 22 septembre : Port Louis Red Star/Mangalkhan VBC (19h30)

Jeudi 28 septembre : Curepipe Starlight/Faucon Flacq Camp Ithier VBC (19h30)

Vendredi 29 septembre : Club Sportif de Pamplemousses/Quatre Bornes VBC (19h30)

Jeudi 5 octobre : US La Flora/Mangalkhan VBC (19h30)

Vendredi 6 octobre : Faucon Flacq Camp Ithier VBC/Port Louis Red Star (19h30)

Jeudi 12 octobre : Quatre Bornes VBC/Curepipe Starlight (19h30)

Vendredi 13 octobre : Trou aux Biches Sharks/Club Sportif de Pamplemousses (19h30)

Mercredi 18 octobre : Quatre Bornes VBC/US La Flora (19h30)

Vendredi 20 octobre : Curepipe Starlight/Port Louis Red Star (19h30)

Vendredi 27 octobre : Club Sportif de Pamplemousses/Mangalkhan VBC (19h30)

Samedi 28 octobre : Trou aux Biches Sharks/Faucon Flacq Camp Ithier VBC (16h30)