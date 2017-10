VOLLEY-BALL - CHAMPIONNAT MASCULIN, HIER AU GYMNASE PANDIT SAHADEO : Camp Ithier savoure son trophée malgré la défaite !

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a été couronné hier soir au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. La bande à Deepak Aungnoo, qui était déjà assuré du titre, n'a pas été en mesure de clôturer sa saison en beauté, se faisant battre lors de cette dernière journée par les Trou-aux-Biches Sharks de Dharmendra Gundowry. Les Nordistes ont fait la différence sur le score de 25-20, 16-25, 26-24 et 25-18.

Enfin la consécration pour la formation de l'Est de l'île ! C'est le septième titre glané par les coéquipiers d'Alvaro Bonne Langue, Kevin Radoo et autres Steward Joseph qui retrouve les sommets. "C'est extraordinaire pour toute l'équipe, le staff technique et toutes les personnes qui soutiennent le Faucon Flacq Camp Ithier VBC. Nous sommes des compétiteurs et nous prônons l'excellence", a fait ressortir l'entraîneur Deepak Aungnoo. Avant cette rencontre, l'équipe championne restait sur treize victoires consécutives. L'objectif était de terminer en beauté mais les coéquipiers de Gilbert Alfred ne l'entendaient pas de cette oreille.

En effet, les Nordistes ont fait preuve de beaucoup de maîtrise pour faire plaisir à leur public, et ainsi, s'offrir le scalp du champion. Ils ont d'ailleurs fait le boulot en s'adjugeant le premier set sur le score de 25-20. Toutefois, les Flacquois sont revenus dans le match avec notamment le Malgache Fabrice Hermann et Jason Radoo phénoménal au contre. Sans oublier la détente sèche du jeune Steward Joseph, qui a mis à mal le bloc nordiste pour faire la différence sur le score de 25-16. Les hommes de Dharmen Gundowry sont par la suite repartis à l'abordage dans un troisième set ultra disputé ou les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les Oranges et Noirs allaient l'emporter sur le score de 26-24 avant de conclure 25-18.

Camp Ithier plus régulier cette saison

Le coach nordiste s'est dit très satisfait de la prestation de ses hommes. "Nous avons battu le champion ! Et je tiens à féliciter mes joueurs pour leur professionnalisme. Ils ont montré qu'ils avaient du caractère et ils avaient à coeur de réaliser un coup aujourd'hui (ndlr : hier). C'est chose faite. Nous n'avons pas abdiqué et nous avons donné le maximum ! Certe, nous avons perdu le titre cette saison et cette troisième place ne nous convient pas. Il y a eu des contraintes internes et externes et de ce fait, l'équipe n'a pas été en mesure de développer son jeu comme il le fallait. C'est dommage mais ce n'est aussi que partie remise. La saison prochaine, nous reviendrons encore plus forts. Je tiens à remercier le sponsor, le staff technique, les joueurs et les supporters. Nous allons reconstruire une équipe solide pour la prochaine saison", a-t-il avoué.

Fair-play, Dharmen Gundowry a tenu à féliciter le vainqueur qui selon lui, "était l'équipe la plus consistante cette saison." Pour Deepak Aungnoo, toutefois, ce sacre démontre que sa formation est une équipe, la plus soudée. "Nous avons fait le boulot cette saison. Nous aurions bien évidemment voulu terminer sur un sans faute mais ça fait partie du jeu. Mes joueurs étaient plus voire trop relâché avec le titre déjà glané avant cette journée. Personnellement, je n'ai pas reconnu mon équipe qui est capable de faire beaucoup mieux", a-t-il fait ressortir. Très ému, il n'oublie pas ceux qui ont contribué à la victoire de l'équipe. "Merci au staff technique, aux dirigeants, Soogum et Ashok Ramkalawon, à Sydney Adelson pour la reconquête du titre. Et merci à ma famille et aux supporters pour leur soutien indélébile", a-t-il soutenu.

Un peu plus tôt dans la soirée, le Quatre-Bornes VBC a consolidé sa deuxième place au classement en venant à bout de l'Union Sportive de La Flora en trois manches sur le score de 25-06, 25-17 et 25-07. Autant dire que l'équipe de la Ville des Fleurs, a été tout simplement intraitable.