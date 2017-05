VOLLEY-BALL — CHAMPIONNATS 1B, 2A ET 2B : Les promus se distinguent et Triolet Revengers crée la surprise

Nous avons eu droit à plusieurs rencontres lors de la semaine écoulée comptant pour les Championnats 1B féminin, 2A et 2B masculin de volley-ball au gymnase Pandit Sahadeo, à Vacoas. En 2A, les néopromus ont réalisé un véritable tour de force avec notamment la victoire de Buswell VBC contre Ernest Florent VBC en trois sets (25-17, 25-9, 25-15) en 53 minutes de jeu et celle expéditive de l'Association Sportive de Vacoas-Phoenix (ASVP) face à Camp de Masque Pavé Blue Beach en trois manches également en à peine 49 minutes. Trou D'Eau Douce SC et l'AS Roches Noires ont également été exact au rendez-vous en quatre sets face à l'AS Baie du Cap et La Tour Koenig SC respectivement. L'on retiendra en D2B, le grand coup réalisé par les Triolet Revengers, qui fêtaient leur baptême de feu dans une compétition locale, et qui se sont offert le scalp de La Gaulette en trois sets, 25-15, 25-17, 25-20 lors de la première journée. Flic-en-Flac Blue Stars a pour sa part raté son entrée dans la compétition en s'inclinant contre Écroignard SC. Dans le Championnat 1B féminin, les équipes victorieuses à avoir démarré la saison en trombe sont Goodlands Young Stars VBC et Buswell VBC. La prochaine journée se poursuit mercredi et jeudi.

Les résultats

Championnat masculin 2A

Buswell VBC b. Ernest Florent VBC 3-0 (25-17, 25-9, 25-15)

ASVP b. Camp de Masque Pavé Blue Beach 3-0 (25-15, 25-10, 25-12)

Trou d'Eau Douce SC b. AS Baie du Cap 3-1 (25-19, 22-25, 25-11, 25-19)

AS Roche Noires b. La Tour Koenig 3-1 (25-19, 25-14, 18-25, 25-14)

Championnat masculin 2B

Écroignard SC b. Flic-en-Flac Blue Stars 3-0 (25-23, 25-21, 25-11)

Triolet Revengers SC b. La Gaulette SC 3-0 (25-15, 25-17, 25-20)

Championnat Féminin 1B

Goodlands Young Stars VBC b. Club Sportif de Mahebourg 3-2 (25-21, 20-25, 15-25, 25-22, 15-12)

Buswell VBC b. Trou-aux-Biches Sharks 3-0 (25-11, 25-13, 25-15)

Le programme

Mercredi

Championnat masculin 2A

Buswell VBC/La Tour Koenig VBC, Camp de Masque Pavé Blue Beach SC/AS Roches Noires, Trou d'Eau Douce SC/ASVP et Ernest Florent VBC/AS Baie du Cap

Championnat masculin 2B

Jeudi

Flic-en-Flacq Blue Stars/La Gaulette SC, Goodlands Young Stars vs Écroignard SC

Championnat Féminin 1B

Club Sportif de Mahebourg/Trou-aux-Biches Sharks et Buswell VBC/Goodlands Young Stars VBC