VOLLEY-BALL — CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017: Sans faute de Camp Ithier VBC

Quoi qu'il arrive, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC était assuré de terminer à la première place à l'issue de la manche-aller du championnat masculin 1A de volley-ball. Hier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, les protégés de Deepak Aungnoo ont réalisé un sans-faute en s'offrant cette fois le scalp de Mangalkhan VBC en trois sets.

La formation de l'Est de l'île marche tout droit vers la reconquête de son titre. En effet, les Alvaro Bonne Langue, Allan Esther et autres Jason Radoo ont fait preuve de beaucoup de maîtrise pour damer le pion à l'équipe de la banlieue de Curepipe. Le premier set n'aura duré que 20 minutes, les Flacquois faisant la différence 25-13 avec notamment un Allan Esther de gala, sans compter la puissance de frappe de Bradley Joseph, ou encore des contres supersoniques de Fabrice Hermann.

Bis repetita au deuxième set. Les coéquipiers de Gino Sophie ont toutefois offert un peu plus de répondant, mais ils n'ont pas été en mesure de déjouer les offensives adverses, étant notamment trop faibles en contre. Dans la troisième manche, un sursaut d'orgueil était attendu de la part des Curepipiens. Mais il n'y avait rien à faire. L'adversaire était nettement au dessus, capable de gérer ses temps forts comme ses temps faibles, l'emportant au final 25-19. La messe était dite.

« Nous avons montré du caractère, pas seulement lors de cette partie, mais également depuis le début du championnat », a confié le coach flacquois. « Je suis très fier de mes protégés. Ils ont montré l'exemple en étant professionnels et en respectant les consignes. Aujourd'hui (ndlr : hier), nous avons réalisé un parcours sans faute, soit sept victoires sur sept. Il faudra poursuivre sur cette même lancée lors de la manche retour ».

Il a d'ailleurs précisé que « ce n'est pas évident d'enchaîner les matches » après une courte période de récupération. « Les organismes sont mises à rude épreuve, mais le mental est là, dur comme fer. Nous sommes une famille. Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a une histoire, des traditions. Tous les joueurs qui sont passés au club peuvent en témoigner. Nous sommes très solidaires et la priorité demeure avant tout le bien-être de l'équipe. » La formation victorieuse était composée d'Alvaro Bonne Langue, Bernard Thomas, Daren Isnard, Jason Radoo, Bradley Joseph, Ravish Naiko, Lavish Dookhoo, Ashwyn Ramkalawon, Allan Esther, Sarvesh Ruggoo, Youraj Domah, Kroushnasamy Tatayah, Fabrice Hermann et Visnada Marimootoo.

Après un parcours intéressant, le Quatre-Bornes VBC, sèchement battu en trois sets par Camp Ithier, s'est vite remis à l'ouvrage en dominant le champion en exercice, Trou-aux-Biches Sharks, en trois sets, 25-23, 25-23 et 25-18. Pourtant, une certaine sérénité avait gagné les rangs nordistes après cinq succès consécutifs. Il semblerait que les hommes de Dharmendra Gundowry soient retombés dans leurs travers.

À noter que, vendredi, le Club Sportif de Pamplemousses a pris la mesure de Port-Louis Red Star en trois manches, 25-11, 25-20 et 27-25. Du côté féminin (1A), l'Union Sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill, qui avait créé une certaine surprise en prenant le meilleur des Tranquebar Black Rangers en quatre sets (21-25, 25-14, 25-13 et 25-21), a remis ça en disposant de La Tour Koenig VBC en trois manches, 25-12, 25-11 et 25-15.

Les résultats

Hommes

Faucon Flacq Camp Ithier VBC b. Mangalkhan VBC, 3-0 (25-13, 25-21, 25-19)

Quatre-Bornes VBC b. Trou-aux-Biches Sharks, 3-0 (25-23, 25-23, 25-18)

TOURNOI DE LA CJSOI, FINALES, À LA RÉUNION: Les Réunionnais trop forts pour Maurice

Le tournoi de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) a connu son dénouement hier au gymnase de Champ Fleuri (Saint-Denis) à La Réunion. Les deux sélections mauriciennes (garçons et filles), qualifiées pour la finale, ont été battues par les sélections réunionnaises, beaucoup trop fortes. Le parcours des Mauriciens a été très honorable, mais il fallait impérativement élever le niveau pour être en mesure de rivaliser avec les adversaires de l'île soeur.

Dans la finale féminine, Maurice s'est inclinée en trois sets, 25-11, 25-16 et 25-16. En masculin, les bleus ont également fait la différence en trois manches, l'emportant sur le score de 25-16, 25-15 et 25-21. Chez les garçons, les protégés de Laurent Comorrassamy avaient pris la première place au classement final (avant les finales), avec quatre victoires en autant de sorties (12 points), ne concédant pas le moindre set. Ils avaient d'ailleurs dominé les locaux 25-9, 25-18 et 25-13 vendredi. Les Réunionnais ont survolé ce classement ayant également remporté leur match contre les Seychelles haut la main sur le score de 25-11, 25-18 et 25-18. Maurice s'est contentée de la deuxième place avec six points, alors que les Dallons ont fermé la marche avec un zéro pointé.

Pour leur part, les filles de David Françoise avaient dicté leurs lois face aux Mauriciennes en trois manches, 25-17, 25-12 et 25-16 pour terminer à la première place avec neuf points (trois victoires en trois matches), ne concédant qu'une seule manche. Maurice est arrivée en deuxième position avec six points, alors que les Seychelles ont complété le podium. Mayotte a pris la dernière place sans aucun point au compteur. En lever de rideau des deux finales, le public a eu droit au match de classement pour les troisième et quatrième places entre Seychellois et Mahorais.

Les résultats

Garçon

Réunion b. Maurice, 3-0 (25-16, 25-15, 25-21)

Fille

Réunion b. Maurice, 3-0 (25-11, 25-16, 25-16)