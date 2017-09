VOLLEY-BALL - CHAMPIONNATS NATIONAUX D1: Le couperet pour l’US La Flora

L’Union Sportive de La Flora n’aura donc connu qu’une seule saison chez l’élite. Vainqueur du championnat 2A la saison dernière, cette formation n’a pu soutenir la comparaison pour son apprentissage chez l’élite, en accumulant les défaites. Son dernier revers en date, soit face aux Trou aux Biches Sharks, hier soir au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, lui a été fatal et avec rien que deux sorties pour boucler son calendrier, elle ne peut plus mathématiquement sauver sa place.

En abordant ce championnat, Nizam Peerbaccus et ses partenaires étaient conscients que la tâche s’annonçait des plus délicates. Malgré leur volonté, ils n’ont pu être à la hauteur de la situation. Leur unique fait d’armes a été d’arracher deux sets au Mangalkhan VBC. Face aux Trou aux Trou aux Biches Sharks, le cœur n’y était sans doute plus. D’où une défaite concédée en seulement 49 minutes sur le score de 12-25, 8-25 et 14-25.

Quant à la formation de Trou aux Biches, elle préserve ses chances de terminer à la troisième place, même si elle aura à batailler ferme au cours de ses deux dernières sorties, soit face au Club Sportif de Pamplemousses (13 octobre) et au Faucon Flacq Camp Ithier VBC (28 octobre). Ce championnat se poursuit ce soir (19h30) avec la rencontre Port Louis Red Star/Mangalkhan VBC.

En féminin, l’Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill semble bien partie pour terminer sur la troisième marche du podium au classement final. Carla Brasse et ses coéquipières ont confirmé leur succès enregistré en quatre manches lors de la phase aller aux dépens des Tranquebar Black Rangers en faisant cette fois la différence en trois sets. Une victoire enregistrée sur le score de 25-15, 25-21 et 25-18 en 77 minutes. Pour rappel, la rencontre au sommet prévue ce soir entre le Quatre Bornes VBC et Azur SC a été reportée à mardi.

Les résultats

Masculin : Trou aux Biches Sharks 3 US La Flora 0 (25-12, 25-8 et 25-14)

Prochaine rencontre : Port Louis Red Star/Mangalkhan VBC (ce soir à 19h30)

Féminin : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill 3 Tranquebar Black Rangers 0 (25-15, 25-21 et 25-18)

Prochaine rencontre : Quatre Bornes VBC/Azur SC (mardi à 18h30)