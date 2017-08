VOLLEY-BALL—CHAMPIONNATS NATIONAUX D1: CSP et Azur SC en trois sets

Le Club Sportif de Pamplemousses se maintient encore dans la course pour terminer parmi les quatre premiers du championnat masculin de première division de volley-ball. Face à l’Union Sportive de La Flora vendredi dernier au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, les Nordistes n’ont pris que 47 minutes pour se démarquer sur le score de 25-11, 25-9 et 25-9. En féminin, Azur SC a également fait la différence en trois sets sur le score identique de 25-19 aux dépens des Tranquebar Black Rangers.

Après sa défaite face au Curepipe Starlight à l’entame de cette manche retour, le Club Sportif de Pamplemousses a vite retrouvé ses sensations. La victoire enregistrée vendredi dernier a succédé à celle obtenue cinq jours plus tôt face au Port Louis Red Star. Reste que la bande à Sanjeev Jundoosing aura à sortir le grand jeu lors de sa prochaine sortie, soit face à l’actuel leader, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, le 15 septembre. Par contre, la situation empire pour la formation de La Flora. Toujours aucune victoire à son actif, et le spectre de la relégation se profile graduellement à l’horizon.

Chez les dames, Azur SC a conservé ses chances dans la course au titre. Avec Guito Lepoigneur de retour sur le banc, cette formation a évolué quelques crans au-dessus d’une formation de Tranquebar pas réellement à son affaire. Avec l’indisponibilité de Nathalie Letendrie, Géraldine Élysée se retrouvait dans le six initial aux côtés de Lucy Latour, Stéphanie Dauguet, Priscilla Kelly, Stéphanie Duval et Alexei Elmire, et la libero Rachel Christine. Azur SC tentera de maintenir cette bonne lancée face au Curepipe Starlight ce soir (18h30).

Les résultats

Masculin : Club Sportif de Pamplemousses 3 Union Sportive La Flora 0 (25-11, 25-9 et 25-9) —47’

Prochaine rencontre : Mangalkhan VBC/Faucon Flacq Camp Ithier VBC (jeudi à 19h30)

Féminin : Azur SC 3 Tranquebar Black Rangers 0 (25-19, 25-19 et 25-19) — 69’

Prochaine rencontre : Azur SC/Curepipe Starlight (ce soir à 18h30)