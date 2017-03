VOLLEY-BALL—CHARITY CUP 2017: Les champions affichent d’emblée leurs prétentions

Première compétition de volley-ball en cette saison 2017, la Charity Cup a favorisé les desseins des Trou aux Biches Sharks en masculin et du Quatre Bornes VBC chez les dames. Au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, samedi dernier, les champions nationaux ont d"emblée annoncé la couleur et affiché leurs prétentions en vue des prochaines échéances. Qui plus est, leurs succès se sont soldés en trois sets. Les Nordistes disposant du Curepipe Starlight sur le score de 28-26, 25-19 et 26-24, et l’équipe de la ville des fleurs repoussant le challenge d’Azur SC (25-9, 29-27 et 25-16).

Avec un nouvel élément, à savoir Wenley Boismartin dans son six initial, l’équipe de Trou aux Biches s’est montrée plus réaliste pour forcer la décision en sa faveur. À l’image de la première manche, quand menée 21-23, elle a su rétablir l’équilibre dans un premier temps avant de s’offrir trois balles de set et de faire la différence sur la quatrième. De son côté, le Curepipe Starlight, malgré l’absence ou le départ de quelques cadres de la saison dernière, soit Guy Valentin, Sunil Mudhoo, Gino Sophie et Allan Philippe, n’a pas démérité et a tenu la fragée haute à son adversaire aux premier et troisième sets. Toutefois, le fait d’avoir commis des fautes directes aux moments cruciaux lui a été préjudiciable.

C’est ainsi que les Trou aux Biches Sharks, dont le six initial était également composé de Gilbert Alfred, Kevin Appigadu, Jeremie Alexandre, Akash Doobraz et Olivier Alfred, et Sachindeo Busgeeth comme libero, devaient prendre leurs distances à 20-18 au cours de la deuxième manche. Et ce, après avoir été accrochés jusu’au 32e point. Forts de leur avance, l’entraîneur Dharmendra Gundowry faisait tourner son groupe, avec notamment son fils Albrish au poste de passeur. Du côté de l’équipe curepipienne, dont le six premier était composé de Brandon Tanner, Sébastien Elysée, Arnaud Cathan, Kevisen Ramigadu, Vickram Saulick et Ivan Casimir, on ne voulait toutefois pas jeter les armes. Et ce, même si son adersaire, s’était porté en tête à 21-19 pour ensuite se retrouver à un point de la victoire finale (24-21). La bande à Daniel Lam-Hing sauvait alors trois balles de match, mais n’arrivait toutefois pas à renverser la vapeur.

Du côté féminin, le Quatre Bornes VBC a survolé la première manche, comme en témoigne ce score éloquent de 25-9. Alison Labour et ses coéquipières (Valentine Paul, Vanessa Chellumben, Melody Mootoosamy, Felicia Julie et Angélique Ramdoss (ex-Azur SC), de même que la libero Stacy Armoogum, ne pouvaient rêver de meilleur départ. Visiblement pas dans le coup, les Azuréennes se devaient de réagir. Pour sa première titularisation sur le banc, l’assistant entraîneur Olivier Harel trouvait alors les mots justes pour motiver ses joueuses. Ces dernières retrouvaient alors des couleurs en se détachant à 22-16. Toutefois, Nathalie Letendrie, Lucy Latour, Priscilla Kelly, Stéphanie Duval, Alexie Elmire, Stéphanie Dauguet et la libero Rachel Christine connaissaient alors un brusque coup d’arrêt. Elles concédaient ainsi sept points d’affilée, mais obtenaient tout de même une balle de set à 24-23. Le mano à mano qui s’ensuivit devait finalement être favorable au Quatre Bornes VBC.

Dès lors, l’équipe dirigée par Prisca Seerungen ne devait plus être inquiétée dans sa démarche. Une nette avance de dix points (15-5) et un écart de neuf points à l’arrivée devaient confirmer sa mainmise sur cette rencontre. Les Quatre Bornaises ont donc lancé un signal fort pour ce lever de rideau de la saison, mais Azur SC devrait tout de même démontrer un bien meilleur visage lors de ses prochaines sorties. Cette compétiution terminée, place maintenant à la Republic Cup dont le coup d’envoi est prévu mercredi avec la rencontre du premier tour au niveau féminin entre la Tour Koenig SC et le Club Sportif de Mahébourg.