VOLLEY-BALL — CHARITY CUP, AU GYMNASE PANDIT SAHADEO: Quatre-Bornes VBC et Trou-aux-Biches l'emportent

Pour ce lever de rideau de la compétition en salle, ce sont les champions de Maurice en titre qui ont été à l'honneur. Dans la première rencontre, chez les dames, Quatre-Bornes VBC a pris la mesure des Azuréennes en trois sets (25-9, 29-27 et 25-16), alors que chez les messieurs, Trou-aux-Biches Sharks a été exact au rendez-vous en dominant le Curepipe Starlight SC en trois manches 28-26, 25-19 et 26-24. Une bonne mise en jambes avant la Coupe de la République ainsi que les Championnats nationaux.

On se souvient que les Quatre-Bornaises avaient réalisé une dernière ligne droite de toute beauté la saison dernière pour rafler le titre de championne de Maurice au nez et à la barbe des filles de Guito Lepoigneur. C'était d'ailleurs le premier titre national des protégées de Prisca Seerungen qui étaient également parvenues à se hisser en finale du championnat des clubs de la zone 7, où elles avaient été battues par l'ogre seychellois d'Anse Royale. Lors du dernier Charity Cup, Azur s'était imposé en trois sets, sur le score de 25-15, 25-20 et 25-21. Cette fois, la formation de la Ville des Fleurs a pris sa revanche en confirmant son statut de favorite.

Les coéquipières d'Alison Labour ont fait le boulot et force est de constater qu'elles ont fait preuve de beaucoup de maîtrise, notamment dans le deuxième set, pour finalement faire la différence. La marque des champions. D'ailleurs, ce n'est pas évident d'effectuer un retour en compétition pour ces clubs, avec le retard dans la préparation, le manque d'adaptation des nouveaux éléments et l'absence de quelques joueurs clés. QBVC a fait fi de l'adversité pour s'imposer 28-26, 25-19 et 26-24. D'ailleurs, les championnes ont fait l'acquisition d'une bonne pioche en la personne d'Angélique Ramdoss en provenance d'Azur. Son expérience a été déterminante.

Pour Prisca Seerungen, le meilleur reste à venir. « C'est toujours bon de débuter la saison par une victoire. Le groupe est en train de prendre forme petit à petit et nous nous sommes beaucoup améliorées par rapport à la saison dernière. Je prends l'exemple du deuxième set ou le score était vraiment serré, mais nous avons su garder la tête froide pour l'emporter. C'est la force mentale. Honnêtement, l'objectif était de livrer un bon match, peu importe le score. Les filles sont régulières à l'entraînement et leur travail est récompensé le jour du match. Elles ont de moins en moins de fautes directes, exercices qui constituaient notre point faible lors de la saison passée. Que puis-je dire de plus ? Félicitations à elles. »

Notre interlocutrice a d'ailleurs tenu à lancer un appel à la municipalité de Quatre-Bornes. « Nous ne bénéficions que d'une heure et demie pour nous entraîner et il faudrait que ça change. Je lance un appel aux autorités concernées pour y remédier car pour progresser, ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir le niveau, il faut s'entraîner à une fréquence de quatre fois la semaine », a-t-elle précisé. À noter que le transfert de la prometteuse Rachel Étiennet n'a pas été accepté. « Elle s'entraîne avec nous et elle progresse. C'est une volleyeuse de qualité. Angélique Ramdoss est une joueuse expérimentée qui fait du bien au groupe, alors que Stacy Armoogum est une jeune libéro qui monte en puissance », a-t-elle ajouté. Liza Bonne, blessée à l'épaule quelques jours avant la rencontre, n'a pas débuté le match.

L'appétit féroce des Sharks

Chez les messieurs, Trou-aux-Biches Sharks a maintenu cette euphorie de la première consécration nationale en s'offrant le scalp du CSSC en trois sets 28-26, 25-19 et 26-24. Le coach Dharmendra Gundowry a dû composer avec un effectif limité, où on note notamment l'absence d'un joueur-cadre, Stéphan Moonisamy. Toutefois, les Nordistes ont enregistré l'arrivée d'un meneur d'hommes, en la personne du vétéran Nicolas Dupouy. Du côté du CSSC, il régnait également un climat d'incertitude avec les départs de Gino Sophie et d'Allan Philippe pour le Mangalkhan VBC conjugué à l'absence du pays du Seychellois Guy Valentin. Et ça s'est cruellement fait ressentir dans le jeu pour les hommes de Daniel Lam Hing.

Force est de constater que les Sharks ont toujours un appétit féroce en championnat, eux qui ont comme objectif de conserver leur couronne en championnat. « Ce sont les symptômes du début de saison. Nous avons quelques réglages à faire et nous ne sommes qu'au tout début de notre préparation. Les joueurs sont bien loin d'être dans une forme optimale. Le CSSC nous a donné du fil à retordre mais nous avons tant bien que mal été en mesure de tirer notre épingle du jeu. Nous sommes des compétiteurs et nous avons de l'orgueil. Nous sommes les Sharks et nous n'abdiquons pas. Le meilleur reste à venir. Nous allons maintenant nous concentrer sur la Coupe de La République et tenter de la remporter. Nous avons faim de victoires et de titres. Nous ne sommes pas rassasiés », a avoué l'homme fort des Sharks.

Les équipes vainqueurs

Quatre-Bornes VBC

Joueurs : Cristelle Parsooramen, Melody Mootoosamy, Stacy Armoogum, Melissa Meunier, Liza Bonne, Audrey Rousselin, Océane Labour, Alison Labour, Valentine Paul, Felicia Julie, Vanessa Chellumben, Angélique Ramdoss

Coach : Prisca Seerungen

Trou-aux-Biches Sharks

Joueurs : Albrish Gundowry, Wenley Boismartin, Obrian Ratna, Olivier Alfred, Jeremy Jacky Alexandre, Akash Doobraz, Gilbert Alfred (c), Nicolas Dupouy, Yoni Armoogum, Aurélien Boismartin, Sachindeo Busgeeth, Kevin Appigadu

Coach : Dharmendra Gundowry

Saison 2017, transferts: Mangalkhan réalise une bonne opération

Comme dans tous les championnats, les transferts alimentent bien des débats et le volley-ball ne déroge pas à cette règle. Plusieurs grosses cylindrées du championnat se sont renforcies pour cette saison 2017, qui s'annonce très disputée. Pas moins de 31 transferts ont été approuvés, tandis que neuf demeurent en attente.

Des formations sont passées à la vitesse supérieure en ce qu'il s'agit de recrutement. C'est le cas de Mangalkhan Volley-Ball Club chez les messieurs, qui a acquis les services des frères Sophie (Gino et Christopher), Allan Philippe, Teddy Paris et Bruno Collet. D'ailleurs, la formation de la banlieue de Curepipe peut se targuer d'avoir conservé son groupe de la saison passée.

L'on retiendra que le Port-Louis Red Star, qui aura à cœur de jouer les premiers rôles, a signé Michael Lalljee, Yvan Brunet, Markenson Leopold, Roshan Moonoowa et Bryan Perrine. Ce dernier évoluait au sein des Trou-aux-Biches Sharks. Quatre autres joueurs ont effectué une demande pour défendre les couleurs de l'équipe de la capitale. Toutefois, David Esther (Ernest Florent VBC), Kersley Jeanlice (Ernest Florent VBC), Fabrice Meunier (La Tour Kœnig SC) et Khemi Sookha (AS Vacoas-Phoenix) se situent hors du quota. Allan Esther et Nicolas Dupouy ont, quant à eux, quitté les rangs des Red Star pour rejoindre le Faucon Flacq Camp Ithier VBC et Trou-aux-Biches Sharks respectivement.

Du côté des dames, le Buswell VBC, a signé les arrivées de Wincy Dedans, Amélie Deschambeaux et Marine Luron. Angélique Ramdoss, cadre d'Azur SC, a fait le choix de rejoindre les championnes en titre Quatre-Bornes VBC. Angélique Kelly a effectué son comeback à Tranquebar Black Rangers. Doucheka Lafortune, ancienne capitaine du CSSC, est également une recrue de qualité. Véronique Douce est passée de l'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill au CSSC, tandis que Stéphanie Elmire a opté pour Goodlands Youngstars VBC. Mélanie Samoisy a de son côté rejoint l'USBBRH.

Les transferts approuvés

Masculin Allan Philippe : Curepipe Starlight au Mangalkhan VBC Stephan Armoogum : AS Roches Noires aux Trou aux Biches Sharks Jason Bhowany : Quatre Bornes VBC au Port Louis Red Star Aurélien Boismartin : AS Roches Noires aux Trou aux Biches Sharks Yvan Brunet : Quatre Bornes VBC au Port Louis Red Star Bruno Collet : Ernest Florent VBC au Mangalkhan VBC Lavish Sharma Dookhoo : AS Roches Noires au Faucon Flacq Camp Ithier VBC Nicolas Dupouy : Port Louis Red Star aux Trou aux Biches Sharks Allan Esther : Port Louis Red Star au Faucon Flacq Camp Ithier VBC Valerio Heviamourina : Ernest Florent VBC au Trou d'Eau Douce SC Michael Lalljee : La Tour Kœnig SC au Port Louis Red Star Ansley Latiou : Club Sportif de Pamplemousses au Trou d'Eau Douce SC Markenson Léopold : Ernest Florent VBC au Port Louis Red Star Roshan Moonoowa : AS Vacoas-Phoenix au Port Louis Red Star Vinessen Narrainsawmy : AS Vacoas-Phoenix au Buswell VBC Didier Paris : Quatre Bornes VBC au Mangalkhan VBC Kavi Parmessur : Ernest Florent VBC au Trou d'Eau Douce SC Bryan Perrine : Trou aux Biches Sharks au Port Louis Red Star Angelo Pierre-Louis : Quatre Bornes VBC au Club Sportif de Pamplemousses Norbert Pierre-Louis : Quatre Bornes VBC au Club Sportif de Pamplemousses Christopher Sophie : Trou aux Biches Sharks au Mangalkhan VBC Gino Sophie : Curepipe Starlight au Mangalkhan VBC

Féminin Wincy Dedans : Tranquebar Black Rangers au Buswell VBC Amélie Deschambeaux : Roches Brunes Azurra au Buswell VBC Véronique Douce : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill au Curepipe Starlight Stéphanie Elmire : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill au Goodlands Youngstars VBC Angélique Kelly : Curepipe Starlight aux Tranquebar Black Rangers Doucheka Lafortune : Curepipe Starlight aux Tranquebar Black Rangers Marine Luron : Roches Brunes Azurra au Buswell VBC Angélique Ramdoss : Azur SC au Quatre Bornes VBC Mélanie Samoisy : Tranquebar Black Rangers à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill

Les transferts en attente Masculin David Esther : Ernest Florent VBC au Port Louis Red Star Kersley Jeanlice : Ernest Florent VBC au Port Louis Red Star Fabrice Meunier : La Tour Kœnig SC au Port Louis Red Star Khemi Sookha : AS Vacoas-Phoenix au Port Louis Red Star

Féminin Géraldine Elysée : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill à Azur SC Rachel Étienne : Union Sportive Beau Bassin au Quatre Bornes VBC Ludivine Galais : Roches Brunes Azurra au Buswell VBC Laëticia Jhureea : La Tour Kœnig SC au Curepipe Starlight Quensy Oodit : La Tour Kœnig SC au Curepipe Starlight

VOLLEY-BALL — COUPE DE LA RÉPUBLIQUE: QBVC/Trou-aux-Biches comme tête d'affiche

Le tirage au sort de la Coupe de La République a été effectué hier après-midi au siège de l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB), à Vacoas, après la rencontre féminine mettant aux prises Quatre-Bornes Volley-Ball Club à Azur pour le compte de la Charity Cup. La compétition débutera à la fin de mars et du côté masculin, pour le premier tour, nous aurons droit à une finale avant la lettre entre Quatre-Bornes Volley-Ball Club et Trou-aux-Biches Sharks le 31 courant. Port-Louis Red Star en découdra avec Faucon Flacq Camp Ithier VBC, alors que Mangalkhan VBC croisera le fer avec l'Union Sportive La Flora. Le Club Sportif de Pamplemousses affrontera pour sa part le CSSC. Du côté féminin, Azur, vainqueur de la compétition, a été exempté du premier tour. Le CSSC a hérité de Tranquebar Black Rangers et l'Union Sportive Beau-Bassin/Rose-Hill affrontera le vainqueur du match La Tour Koenig/Club Sportif de Mahébourg. Cette dernière rencontre aura lieu le 22 mars. La grande finale est prévue pour le 8 avril.