VOLLEY-BALL—COMITÉ DIRECTEUR 2017-2020: Fayzal Bundhun de nouveau à la présidence

Sans véritable surprise, Fayzal Bundhun a bénéficié d'un nouveau mandat à la présidence de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB). L'Assemblée Générale élective tenue, hier soir, au siège de la fédération à Vacoas a surtout concerné les élus au niveau des équipes de première division. Et ce, du fait que rien que six candidats étaient en lice pour les sept sièges à pourvoir du côté des équipes de deuxième division, alors que le Rodriguais Rodney Castel était le seul postulant au niveau des comité régionaux.

Face aux 19 délégués présents, et au président du Comité Olympique Mauricien, Philippe Hao Thyn Voon et à l'ancien Registrar, Hurry Hokoom qui agissait comme superviseur, deux points de litige ont été débattus avant le coup d'envoi des éléctions. Après discussions, le nouveau président de l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill, Michael Cangy, a accepté de ne pas participer au vote, n'étant pas éligible. Le fait demeure que la composition du nouveau comité directeur de cette formation n'a pas été soumis jusqu'ici au Registrar of Associations. De son côté, le représentant du Curepipe Starlight, Patrice Godère, a accepté de se retirer comme candidat, vu que son nom ne figure pas sur la composition du comité directeur expédiée au Registrar of Associations.

Avec le retrait de Patrice Godère, ils n'étaient donc que huit postulants pour les sept sièges à pourvoir. Celui qui n'a pu passer la rampe se trouve être Pascal Virasamy, représentant d'Azur SC, qui n'a obtenu que quatre voix. Quatre candidats ont obtenu le maximum de votes, soit 19. Ce sont Olivier Ami (Trou aux Biches Sharks), Richard Anthony (Quatre Bornes VBC), Murvin Buckland (Mangalkhan VBC) et Ranjit Jokhoo (Club Sportif de Pamplemousses). Les trois autres élus étant Shivananda Annayya (Ernest Florent VBC), Soogam Ramkalawon (Faucon Flacq Camp Ithier VBC)-18, et Fayzal Bundhun (Port Louis Red Star)-17.

Au sein du nouveau comité directeur, quelques membres en seront à leur baptême du feu. A savoir, Richard Anthony, Vijay Julloo et Brayen Moothoosamy. De son côté, Jean-Michel Dedans laisse le poste de trésorier à Olivier Ami pour se retrouver en tant que premier vice-président et responsable du Centre de Formation. Deux des trois autres vice-présidents, à savoir Ranjit Jokhoo et Rodney Castel auront comme autres responsabilités, les affaires légales et les comités régionaux respectivement. De son côté, Kaysee Teeroovengadum, qui conserve son poste de secrétaire, sera également responsable de l'African Dream Project. Quant à l'unique élément féminin de ce comité, Schella Merite, elle occupera le poste de 4e vice-présidence. Il est à noter que l'assistant-secrétaire sortant, Bose Soonarane, n'avait pu se présenter cette fois, n'ayant pas bénéficié de l'investiture de l'USBBRH.

Fait intéressant à signaler: les huit candidats des équipes de première division ont eu l'occasion de se présenter et d'évoquer leurs projets en cas d'élection.

Le comité directeur

Président: Fayzal Bundhun

1e vice-président et responsable du Centre de Formation: Jean-Michel Dedans

2e vice-président et responsable des affaires légales: Ranjit Jokhoo

3e vice-président et responsable des comités régionaux: Rodney Castel

4e vice-présidente: Schella Merite

Secrétaire et responsable de l'African Dream Project: Kaysee Teeroovengadum

Assistant-secrétaire: Vineshsing Seeparsad

Trésorier: Olivier Ami

Assistant-trésorier: Murvin Buckland

Membres: Sivananda Annayya, Richard Anthony, Soogam Ramkalawon, Vijay Julloo et Brayen Moothoosamy