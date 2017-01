VOLLEY-BALL —COUPE D’AFRIQUE -23 ANS (H): Les douze sélectionnés connus ce soir

Ce sera ce soir que le tandem Melchior Miniopoo-Nassrullah Loolmahamode finalisera la sélection en vue de la Coupe d’Afrique -23 ans de volley-ball masculin. Quatre joueurs quitteront ainsi le groupe qui participera à partir du 21 février prochain à cette échéance continentale en Algérie. Pour les douze éléments retenus, une dizaine de séances d’entraînement et des test-matches sont prévus avant le déplacement.

Au tout début, alors que la compétition était programmée dans un premier temps en Afrique du Sud en octobre de l’année dernière, une trentaine de joueurs avaient répondu à l’appel. Au fil des semaines, une vingtaine était toujours en course pour la sélection finale avant que l’Afrique du Sud ne se désiste. Après deux semaines d’arrêt en raison de la tenue du championnat des clubs champions de la zone 7 et les fêtes de fin d’année, les séances d’entraînement ont repris au rythme de trois fois la semaine au début de cette année.

Alors que la compétition africaine approche à grands pas, une certaine satisfaction émerge chez les deux entraîneurs. « Au début, nous nous retrouvions comme devant un puzzle. Aujourd’hui, il existe une meilleure cohésion au sein du groupe et les test-matches nous permettront de juger du potentiel des joueurs. Ce sont la réception et la défense qu’il faudra davantage travailler », soutient Melchior Miniopoo. « L’équipe se trouve en progrès constants. Même si les joueurs sont encore au collège, suivent des cours, habitent des régions éloignées telles que Roches Noires ou les villages de l’Est, ou ont trouvé un emploi, ils ont fait montre jusqu’ici d’une belle régularité aux séances d’entraînement. Il s’agira maintenant de peaufiner le jeu d’ensemble », explique de son côté Nassrullah Loolmahamode.

Au sein de la présélection, se retrouvent donc des joueurs âgés de 15 à 20 ans. Le plus jeune étant le passeur Gregory Coutet. Un élément de Rodrigues, à savoir le libero Fabrice Pierre-Louis, a également été sollicité. « Nous avons voulu donner la chance à de jeunes éléments, car nous pourrons compter sur eux lors de la prochaine édition. Il faut que ces joueurs soient plus complets et polyvalents «, fait ressortir Melchior Miniopoo. Reste que ce dernier demeure conscient que la partie s’annoncera des plus délicates en Algérie. « J’ai vu la sélection cadette de l’Egypte en action. Elle était vraiment impressionnante », affirme-t-il. Toujours est-il que la sélection mauricienne, qui en sera à sa première expérience internationale, aura l’occasion de faire ses classes et de gagner en maturité.

Pour rappel, la présélection de 16 joueurs comprend Gael Bauda, Gregory Coutet, Lavish Dookhee, Jeremielo Follet, Rolando Froid, Donovan Grandjean, Albano Grossiernez, Darren Isnard, Steward Joseph, Benjalin Magdeleine, Ravish Naiko, Vinessen Narrainsawmy, Jessery Noblet, Julien Nursimooloo, Fabrice Pierre-Louis et Khemi Sookha.