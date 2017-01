VOLLEY-BALL - COUPE D'AFRIQUE -23 ANS (H) : La sélection mauricienne finalisée

Les douze volleyeurs qui défendront les couleurs mauriciennes à la Coupe d'Afrique des -23 ans sont désormais connus. Le duo d'entraîneurs constitué de Melchior Miniopoo et Nassrullah Loolmahamode a finalisé son choix hier soir à l'issue de la séance d'entraînement tenue au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Pour rappel, cette compétition continentale se déroulera à Setif en Algérie du 21 au 24 février.

Le choix a été porté sur les joueurs suivants : Gaël Bauda (réceptionneur attaquant-19 ans), Gregory Coutet (passeur-16 ans), Lavish Dookhoo (réceptionneur attaquant-18 ans), Jeremilio Follette (contreur-17 ans), Donovan Grand Jean (réceptionneur attaquant- 21 ans), Darren Isnard (contreur-18 ans), Steward Joseph (réceptionneur attaquant-22 ans), Jeffrey Noblet (pointu-22 ans), Fabrice Pierre-Louis (libero-22 ans), Khemi Sookha (passeur-18 ans), Ravish Naiko (pointu-20 ans) et Ronaldo Froid (contreur-21 ans).

La sélection abordera désormais la dernière ligne droite de sa préparation. Au menu, des séances d'entraînement au rythme de trois fois la semaine et une rencontre le 7 février face à un adversaire pas encore désigné. « Depuis le début des séances d'entraînement voilà six mois, les joueurs ont progressé de façon constante. Nous passons maintenant à un autre stade de la préparation et il faudra surtout travailler le côté psychologique », avance Melchior Miniopoo.

Pour rappel, la délégation sera conduite par Murvin Buckland, nouveau assistant-trésorier de l'Association mauricienne de volley-ball.