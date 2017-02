VOLLEY-BALL - COUPE D'AFRIQUE -23 ANS (H) : Les joueurs mis devant leurs responsabilités

À 72 heures de leur déplacement pour la Coupe d'Afrique -23 ans, les volleyeurs mauriciens ont reçu leurs équipements hier soir au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Même si la tâche s'annonce ardue à Setif en Algérie face au pays hôte, à la Tunisie et au Botswana, il n'empêche que les douze sélectionnés sont armés de motivation et de détermination pour aborder cette échéance continentale.

Au cours de cette avant-dernière session d'entraînement, Fayzal Bundhun, président de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB), les a mis devant leurs responsabilités. « Nous sommes conscients des obstacles, mais vous devrez faire preuve de sérieux. C'est un apprentissage vers le haut niveau, et l'équipe doit demeurer soudée, tout en faisant montre de discipline. »

Selon lui, l'objectif demeure les Jeux des îles 2019. « Même si vous ne remportez pas cette compétition, notre satisfaction sera qu'au moins 50% de cette sélection soit toujours présente lors des prochains Jeux des îles. Vous devrez donc être des passionnés, tout en évoluant avec le cœur et en demeurant dans le giron. »

Même si plusieurs joueurs en seront à leur premier déplacement à l'étranger, l'envie de vivre une expérience aussi exaltante subsiste. Le capitaine de la sélection et élément du Faucon Flacq Camp Ithier VBC, Steward Joseph, abonde en ce sens. « Les joueurs réagissent positivement. Ils sont très fiers de porter le maillot national et notre objectif sera de nous retrouver sur le podium. Nous ferons tout pour cela », avance-t-il.

L’Entraîneur de cette sélection, Melchior Miniopoo, partage ce désir de bien faire de ses jeunes protégés. « Je sens une belle ambiance au sein du groupe. Les gars sont décontractés et confiants, prêts à vivre une belle étape de leur vie, tout en faisant leurs classes à ce niveau de compétition. »

Aidé dans sa tâche par Nassrullah Loolmahamode, Melchior Miniopoo demeure persuadé que son groupe ne fera pas de la figuration en terre algérienne. « Je demeure persuadé qu'ils pourront réaliser un truc. Même si les trois adversaires paraissent redoutables, tout se jouera sur le terrain. »

Il est à noter que le tirage au sort se déroulera lundi prochain, tandis que le début des hostilités est prévu le lendemain.