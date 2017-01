VOLLEY-BALL - ENTRAÎNEUR : Lindsay Wilson reprend du service au PLRS

Après une année sabattique, Lindsay Wilson reprend du service. C’est au Port Louis Red Star que l’entraîneur de la sélection féminine de volley-ball aux derniers Jeux des îles a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière longue de 32 ans. Une première prise de contact s’est tenue avec les joueurs, mercredi dernier au Champ de Mars. L’objectif étant de faire l’équipe de la capitale retrouver des couleurs après une saison 2016 fort moyenne, marquée par une sixième place à l’issue des play-downs.

Une certaine prise de conscience s’est opérée au sein du PLRS depuis le début de cette saison. D’autant que cette équipe avait connu ses heures de gloire au cours de la dernière décennie, avec notamment des consécrations dans le championnat national. Toutefois, n en cours de route, elle devait perdre régulièrement des joueurs d’expérience tels que Gilbert Alfred, Olivier Alfred et Stephane Moonisamy. Inexorablement, elle n’a pu soutenir la comparaison face aux grosses cylindrées. D’où une prestation en deçà des espérances la saison dernière. Il reste maintenant à savoir si le Port Louis Red Star pourra conserver ses joueurs de calibre que sont Nicolas Dupouy, Allan Esther et Bryan Perrine pour ce nouveau départ sous la férule de Lindsay Wilson.

Ce dernier sera ainsi épaulé dans sa fonction par Rino Vydelingum et Lindley Fareedun. Toutefois, il ne s’est pas encore fixé d’objectif. « Je n’ai eu qu’une prise de contact pour cette première séance d’entraînement. Une quinzaine de jeunes étaient présents et je compte surtout remettre de l’ordre dans la maison. Il s’agira également de recruter d’autres joueurs par la suite ». Reste qu’il avoue avoir profité de cette année sabbatique. « Après 32 ans de carrière comme joueur, puis comme entraîneur, il me fallait prendre un certain recul. Ce break m’a permis de me ressourcer », souligne celui qui a conduit l’équipe masculine du Quatre Bornes VBC à la consécration en trois occasions et à deux finales du championnat des clubs champions de la zone 7.

Egalement entraîneur de l’équipe féminine du QBVC jusqu’à fin 2015, Lindsay Wilson s’est également occupé de la sélection masculine et de la sélection féminine. Cette dernière sélection s’était retrouvée sur la troisième marche du podium lors des derniers Jeux des îles à la Réunion.