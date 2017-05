VOLLEY BALL—FORMATION: Minioppoo et Bistoquet en Égypte

Melchior Minioppoo, entraîneur national des -21 masculins, et Martine Bistoquet, entraîneur national des -19 filles, ont été choisis par l’Association mauricienne de volley-ball pour suivre le Coaches High Performance Seminar qu’organise la Confédération africaine de volley-ball du 11 au 14 courant en Égypte. Ce séminaire de quatre jours s’insère dans le cadre de la formation élargie des entraîneurs nationaux eu égard aux dernières informations et technologies de pointe liées à cette discipline. Durant ce stage, les participants présents auront l’occasion également d’échanger entre eux leurs connaissances et expériences vécues durant leur carrière. C’est le Brésilien Percy Oncken et l’Égyptien Sherif El Shemerly, lui-même le président de la Commission des entraîneurs de la CAVB, qui conduiront ce séminaire.