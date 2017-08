VOLLEY-BALL I JIOI 2019 : Une première liste de présélectionnés établie

21 volleyeurs et 22 volleyeuses figurent dans la liste de présélectionnés en vue des prochains Jeux des îles prévus à Maurice en 2019. Cette liste a été établie par les entraîneurs nationaux, Melchior Miniopoo et Martine Bistoquet, en cours de semaine, jusqu'à l’éventuelle arrivée du nouveau directeur technique national, le Croate Zoran Kovacic, le mois prochain.

En attendant les premières séances d’entraînement, un regroupement est prévu le dimanche 20 courant, probablement à Trianon. Ce regroupement devrait également comprendre les entraîneurs de beach-volley, à savoir Pascal Ava et Reza Itoola.

Un regard sur la présélection féminine permet d’ailleurs de constater l’absence de Vanessa Chellumben, passeuse titulaire lors des derniers JIOI et capitaine du Quatre Bornes VBC. Il se pourrait qu’elle privilégie le beach-volley au même titre qu’Angélique Ramdoss, qui a obtenu la nationalité mauricienne.

Il est à noter que quelques joueurs ayant participé récemment au dernier tournoi de la CJSOI à La Réunion seront également sollicités, à l’instar de Grégory Coutet, Ann-Jelissa Perrine et Erika Cupidon. Joanita Latour, qui évolue dans le championnat réunionnais depuis déjà deux saisons, figure également sur la liste des présélectionnées.

Les présélectionnés

Masculin : Akash Doobraz, Stephane Moonsamy et Gilbert Alfred (Trou aux Biches Sharks), Ashley Sanika et Leopold Markenson (Port Louis Red Star), Evan Casimir et Arnaud Cathan (Curepipe Starlight), Ashwin Ramkalawon, Allan Esther, Jason Raddoo, Alvaro Bonne Langue, Darren Isnard, Ravish Naiko et Steward Joseph (Faucon Flacq Camp Ithier VBC), Evans Sauteur, Cédric Appollon, Yannick Bouti et Fabrice Pierre-Louis (Quatre Bornes VBC), Julian Roussety et Golparaz Jugessur (Club Sportif de Pamplemousses) et Grégory Coutet (Buswell VBC).

Féminin : Alison Labour, Valentine Paul, Stacy Armoogum, Mélodie Mootoosamy, Felicia Julie (Quatre Bornes VBC), Nathalie Letendrie, Lucy Latour, Rachel Christine, Priscilla Kelly, Stephanie Duval, Alexei Elmire (Azur SC), Liliana Perrine (Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill), Aurelie Mohungoo-Bouti, Meliza Momus, Mélissa Adam, Anielle Kelly et Estelle Sophie (Tranquebar Black Rangers), Lawrie Juliette et Wendy Gaspard (Curepipe Starlight), Joanita Latour (Réunion), Anne-Jelissa Perrine et Erika Cupidon (Rodrigues)