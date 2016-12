VOLLEY-BALL : La préparation des JIOI doit démarrer dès maintenant, selon Fayzal Bundhun

Réélu à la présidence de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB), jeudi dernier, Fayzal Bundhun souhaite donner une nouvelle impulsion à cette discipline. Entre autres projets: la réouverture du Centre National de Formation, la venue d'un Directeur Technique National et un accent particulier sur les jeunes avec l'African Dream Project. Toutefois, le sujet qui lui tient à coeur demeure la préparation des Jeux des îles de 2019 et la nomination prochaine des entraîneurs nationaux.

En entamant ce nouveau mandat, l'ancien capitaine de la sélection nationale et ancien entraîneur des sélections masculine et féminine se dit heureux que l'Assemblée Générale élective se soit déroulée dans de bonnes conditions. «Il n'y a eu ni mot d'ordre, ni campagne. Les votants ont choisi en toute transparence, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec un comité composé de sang neuf et d'anciens. Reste que nous serons tous unis pour concrétiser nos objectifs». Si le calendrier de la prochaine saison est en voie d'élaboratioin et que l'Assemblée Générale annuelle devra se dérouler avant le 31 mars prochain, la préparation des Jeux des îles demeure déjà une priorité.

«La préparation des JIOI doit démarrer dès maintenant. La nomination des entraîneurs nationaux devra également être effectuée le plus tôt possible», souhaite Fayzal Bundhun. Alors que les sélections mauriciennes seront à la recherche d'une consécration qui les fuit depuis un certain temps déjà, l'apport d'un Directeur Technique National sera également recherché. «Nous avons eu des contacts avec un Brésilien, mais il nous reviendra trop cher. Nous devrons chercher ailleurs avec l'apport du Ministère de la Jeunesse et des Sports», souligne-t-il. Le président de l'AMVB souhaite également que les différentes sélections puissent bénéficier d'un maximum de frottements. A l'image de la sélection -23 ans qui attend encore la confirmation de la venue des championnats d'Afrique.

Selon Fayzal Bundhun, un accent particulier sera donc placé sur les jeunes en cette saison 2017. Outre la réouverture du Centre de Formation, dont le dossier a été confié au 1e vice-président, Jean-Michel Dedans, l'African Dream Project sera étendu à travers l'île. L'organisation d'un championnat jeunes, soit au niveau des clubs ou des régions, sera également à l'agenda. «Nous devrons mettre l'accent sur les jeunes de 10-12 ans afin d'assurer l'avenir», précise le président de l'AMVB. Au nouveau comité de concrétiser les attentes placées en lui.