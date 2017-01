VOLLEY-BALL—LANCÉ L’ANNÉE DERNIÈRE: L’African Dream Project bientôt une réalité dans les quatre zones

Lancé officiellement en février de l’année dernière à l’École Notre Dame de Lorette à Port Louis, l’African Dream Project deviendra bientôt une réalité dans les quatre zones. Cette initiative qui bénéficie d’un partenariat entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports, celui de l’Éducation, le Comité Olympique Mauricien et l’Association mauricienne de volley-ball (AMVB), concerne les jeunes scolaires de huit à douze ans. Le but étant de créer une pépinière afin que les meilleurs éléments puissent intégrer les quatre centres de performance.

Né d’une initiative du Dr Ary Gracia, président de la fédération internationale de volley-ball (FIVB) afin d’éloigner les jeunes des fléaux de la société, l’African Dream Project s’est vite implanté dans plusieurs pays du continent noir. Reste que ce programme de quatre ans financé par la Confédération Africaine de volley-ball (CAVB) au coût de 30 000 dollars par an notamment en termes d’équipements, a pris deux ans pour être officiellement lancé à Maurice. Ce projet en six étapes concerne dans un premier temps l’apprentissage et culmine sur la performance de haut niveau.

Au cours du lancement officiel à l’École Notre Dame de Lorette qui se situe dans la zone 1, Fayzal Bundhun, président de l’AMVB s’était exclamé devant des jeunes enthousiastes. « Ce sera dans la durée. C’est un rêve et nous sommes là pour réaliser votre rêve. Le sport ne pourra que vous permettre de vous épanouir dans la vie ». Depuis, les écoles Guy Rozemont à Tranquebar et Labourdonnais ont été sollicitées. Et ce, même si le gymnase de cette dernière institution est actuellement en rénovation. « Nous voulons élargir le concept de concert avec le Ministère de l’Éducation et propager ce projet dans les quatre zones », soutient aujourd’hui Fayzal Bundhun.

Valeur actuelle, seule Carla Brasse, passeuse au sein de l’Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill, s’occupe de ces jeunes dans ces trois institutions. De son côté, Kaysee Teeroovengadum, secrétaire de l’AMVB et président de la zone 7 d’Afrique, croit fermement dans la réussite de ce projet. « Nous irons désormais très vite. D’ici mars prochain, le projet deviendra réalité dans les quatre zones. Un minimum de trois écoles sera concerné par zone et nous comptons accueillir 300 jeunes ». Si les meilleurs éléments seront dirigés vers les Centres régionaux de performance, pour ensuite alimenter le Centre de Formation, les autres ne seront pas ignorés pour autant. Ils intégreront les Centres de Formation régionaux et seront par la suite dirigés vers les clubs. « Il ne sera pas question de laisser des joueurs dans la nature », précise Kaysee Teeroovengadum qui s’attend d’ailleurs à ce que les premiers fruits soient récoltés dans deux ans.

Il est à rappeler qu’avant le lancement officiel, soit en octobre 2014, le Seychellois Bernard Denis, instructeur de la FIVB, avait présenté le projet. Un projet dont le slogan choisi par la CAVB se trouve être « The way to become world champion ». Toutefois, au niveau de la fédération locale, la priorité sera de détecter des talents afin de pouvoir briller à l’avenir dans des compétitions régionales et continentales.