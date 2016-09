VOLLEY-BALL - LAURÉAT DU CHAMPIONNAT FÉMININ 1A : Quatre Bornes VBC, le tour de force

La tâche paraissait herculéenne, mais le Quatre Bornes VBC a su parvenir à ses fins. Une toute première consécration dans le championnat féminin 1A de volley-ball qui pousse désormais cette formation à croire en des lendemains encore meilleurs. La Coupe des clubs champions de la zone 7 prévue sur notre sol en novembre prochain constituera-t-elle une sorte d’apothéose pour un bloc qui a su faire preuve d’abnégation et d’une détermination à toute épreuve lors de ce débat final face à Azur SC samedi dernier ?

À vrai dire, le Quatre Bornes VBC a rapidement gravi les échelons depuis son accession chez l’élite en 2012. Une deuxième place acquise la saison dernière, puis une performance honorable pour sa grande première à la Coupe des clubs champions de la zone 7 avec un succès et deux défaites, dont une au tie-break face au représentant malgache devant son public. Pourtant, rien ne prédestinait un tel cheminement pour une formation qui avait vu le jour dans un premier temps en 2000, soit à l’ère de la régionalisation, mais qui avait rapidement disparu de la circulation. Dix ans après, sur l’insistance de Crystelle Parsooramen, une des pionnières, auprès de Lindsay Wilson, la machine était relancée. Et ce, à travers un exercice de recrutement entrepris dans la cour de la Municipalité de Quatre Bornes. Exercice conduit par l’ancien entraîneur national, Nathalie Soopaya, Mike Choyen et…… Prisca Seerungen.

« La majorité de joueuses venait du Collège Lorette de Quatre Bornes. Nous avions également bénéficié de quelques éléments d’Azur SC qui était alors sous le coup d’une suspension. La première heure de gloire a été le titre acquis en deuxième division en 2011 », se souvient Lindsay Wilson. Reste que ce dernier a quitté le navire à la fin de la saison dernière et que les joueuses avaient un urgent besoin de lui trouver un remplaçant. C’est alors qu’Alison Labour, capitaine de l’équipe, devait contacter Prisca Seerungen. « Cela s’est fait en toute amitié. Il fallait donner un coup de main à cette formation, et j’ai pris cela comme un challenge. Qui plus est, je suis une habitante de la ville », fait ressortir la responsable du groupe.

Un groupe qui avait définitivement un coup à jouer, avec la venue de Vanessa Chellumben, Valentine Paul et Felicia Julie, et qui avait déjà en son sein des joueuses en action lors des derniers Jeux des îles. Notamment, Alison Labour, Mélodie Mootoosamy, Liza Bonne et Stacy Armoogum. « Notre intégration était quelque peu délicate au début. Toutefois, nous avons fait les efforts nécessaires pour créer une belle entente. Les joueuses plus chevronnées ont ainsi pu encadrer les plus jeunes », soutient Vanessa Chellumben. Les défaites concédées lors du Charity Shield, de la finale de la Coupe de la République et de la manche aller face à Azur SC, qui écrasait alors tout sur son passage, n’ont pas démotivé l’équipe. Comme l’atteste Liza Bonne qui a su retrouver sa place dans le six initial, après sa blessure à la cheville. « Nous récoltons les fruits d’un travail acharné. L’équipe a gardé sa cohésion tout au long du championnat et est demeurée concentrée jusqu’au bout ».

Au cours de son périple, le Quatre Bornes VBC a su bénéficier de l’apport de la Municipalité, et c’est ainsi que les séances d’entraînement ont pu se tenir au gymnase Navin Soonarane à Ebène. Avec cet apport couplé du support des parents, Alison Labour veut encore croire à la bonne étoile de l’équipe. « Avec ce titre, le groupe est définitivement relancé. Il reste à espérer que les commanditaires continueront à nous faire confiance. Nous avons su nous battre jusqu’au bout pour décrocher ce titre ». Ce seront donc cette même volonté et ce même désir de vaincre qui devront animer le QBVC lors de la CCZ7. « Aujourd’hui, je vois un groupe plus fort moralement et qui évolue avec plus de confiance. Les joueuses ont à coup sûr placé la barre à très bonne hauteur », avance de son côté Patrick Seerungen, préparateur physique.

Le Quatre Bornes VBC n’est donc pas passé par quatre chemins pour décrocher son premier sacre. À lui désormais de maintenir une certaine hégémonie et de briller à un échelon supérieur.

Prisca Seerungen : The Midas touch

Elle est devenue le porte-bonheur du Quatre Bornes VBC ou peut-être la pièce du puzzle qui manquait à cette formation. Quoi qu’il en soit, Prisca Seerungen (née Cotte) a étoffé son palmarès déjà éloquent, avec ce premier sacre de l’équipe quatre bornaise. Elle qui a cueilli ses premiers lauriers au sein des Jaimies au début des années 90, avant de se retrouver au sein de la sélection nationale médaillée d’or aux Jeux des îles de 93 aux Seychelles. La série victorieuse se poursuivra aux championnats d’Afrique juniors en Egypte quatre années plus tard. Un sacre historique pour cette sélection dont elle est encore une des rares à encore faire partie du circuit. Par la suite, Prisca Seerungen brillera dans les rangs de l’Union de Curepipe, d’Azur SC, des Tranquebar Black Rangers, du Curepipe Starlight et finalement du Quatre Bornes VBC. La verra-t-elle un jour aux commandes de la sélection nationale ?