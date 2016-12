VOLLEY-BALL—LES CHAMPIONS 2016: Trois formations ont réalisé le sans-faute

Cette saison 2016 a été marquée par les grandes premières réalisées par l'équipe masculine des Trou aux Biches Sharks et la formation féminine du Quatre Bornes VBC au niveau des championnats nationaux de volley-ball. Deux blocs qui ont, à force de persévérance, pu obtenir leur heure de gloire. Les équipes du Sud se sont également montrées à la hauteur, avec le sacre de l'Union Sportive de La Flora et du Club Sportif de Mahébourg dans les championnats 2A masculin et 1B féminin respectivement. Quant à l'équipe masculine du Buswell VBC, elle s'est retrouvée sur la plus haute marche du podium dans le championnat 2B.

Les Trou aux Biches Sharks ont donc du attendre leur quatrième saison chez l'élite avant de pouvoir inscrire leur nom au palmarès. Cinquième en 2013, quatrième l'année suivante et runner-up la saison dernière: la patience a finalement porté ses fruits. Avec un effectif solide, comprenant des internationaux à l'instar de Gilbert Alfred, Olivier Alfred, Akash Doobraz, Bryan Perrine et Kevin Appigadu, cette formation a su forcer le destin en sa faveur au cours des play-offs. Et ce, après un brillant parcours lors de la phase qualificative. Après une défaite face au Quatre Bornes VBC, elle a su redresser la barque face au Faucon Flacq Camp Ithier VBC. Une passation du pouvoir qui porte également la griffe de Dharmendra Gundowry qui avait accédé au poste d'entraîneur au début de saison.

Avec cette première consécration, les Trou aux Biches Sharks se voulaient amibitieux lors du championnat des clubs de la zone 7. Toutefois, en demi-finales, les Nordistes devaient subir la loi des Malgaches de la Gendarmerie Nationale. Ils terminaient tout de même sur la troisième marche du podium, suite à leur succès aux dépens du Curepipe Starlight lors du match pour la troisième place. Les nouveaux champions nationaux devront s'attendre à une forte concurrence la saison prochaine, et devront être sur leurs gardes. Reste qu'ils possèdent le potentiel voulu pour renouveler leur bail et être plus performants lors de la compétition de la zone 7.

Le même cas de figure s'applique au Quatre Bornes VBC. Voilà une formation orpheline d'entraineur en début de saison et qui a su trouver l'oiseau rare en Prisca Seerungen. A partir de là, cette équipe montera graduellement en puissance dans le championnat et réussira l'exploit de vaincre le champion en exercice, à savoir Azur SC en trois sets. L'amalgame entre les anciennes du groupe (Alison Labour, Mélodie Mootoosamy, Liza Bonne et Stacy Armoogum) et les nouvelles venues (Vanessa Chellumben, Felicia Julie et Valentine Paul) avait fonctionné à merveille. Ce premier sacre avait donc fait oublier les défaites concédées lors du Charity Shield et de la finale de la Coupe de la République.

Avec la discipline et la motivation au sein du groupe, le championnat des clubs champions de la zone 7 s'annonçait comme un nouveau challenge. Les victoires acquises face aux Malgaches de l'AMVB et de Stef Auto, et aux Seychelloises de Cascade démontraient que cette formation avait gagné en maturité. Le rêve était alors permis de pouvoir rejoindre l'Union de Curepipe, vainqueur en 96, au palmarès. Toutefois, la marche se révélait trop haute face à une équipe seychelloise d'Anse Royale qui décrochait son dixième titre. Le Quatre Bornes VBC, finaliste malheureux, était tombé les armes à la main.

Du côté du championnat masculin 2A, l'Union Sportive de la Flora a fait fi de l'opposition. Sept victoires en autant de sorties: la partition a été parfaite pour Nizam Peerbaccus et ses coéquipiers qui rejoindront l'élite la saison prochaine. La tâche s'annonce somme toute délicate, mais l'objectif dans un premier temps sera le maintien. D'autant que cinq joueurs de D1 se trouvent dans le viseur de cette formation. Malgré des séances d'entraînement tenues à l'extérieur et un manque de soutien, l'US La Flora veut croire en des lendemains encore meilleurs.

Parcours sans faute également pour le Club Sportif de Mahébourg dans le championnat féminin 1B. Le Roches Brunes Azurra et les Trou aux Biches Sharks n'ont pas pesé lourd face aux Mahébourgeoises qui n'ont concédé qu'un set au bout du compte en quatre sorties. Reste que pour la bande à Stellio Sookun, il s'agira de maintien face aux grosses cylindrées. La vaillance et la volonté devraient être les maîtres-mots, malgré les moyens limités.

Quant au Buswell VBC, il n'a pas été en reste dans le championnat masculin 2B. Avec Wincy Dedans aux commandes, cette formation a eu fort à faire pour prendre la mesure de La Gaulette SC au tie-break. Par la suite, l'équipe des villes-soeurs a repoussé le challenge du Goodlands Youngstars VBC en quatre sets pour obtenir le visa qualificatif pour le championnat 1B. Forte de cette promotion, cette équipe se veut désormais ambitieuse et aspire désormais à grimper un nouvel échelon.

Les vainqueurs des différents championnats

Masculin

D1: Trou aux Biches Sharks

D2 A: Union Sportive de La Flora

D2 B: Buswell VBC

Féminin

D1: Quatre Bornes VBC

D 1 B: Club Sportif de Mahébourg