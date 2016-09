VOLLEY-BALL — PLAY-OFF DAMES : Les feux sont au vert pour Azur SC

L'équipe championne de Maurice en titre, Azur SC, est à deux matches du sacre dans ces play-offs. Impressionnantes de régularité depuis le début de la saison, les filles de Guito Lepoigneur devront s'imposer cet après-midi (15h) contre le Curepipe Starlight SC avant de conclure en apothéose face aux Quatre-Bornes VBC samedi prochain. Les feux sont au vert pour Nathalie Létendrie-Laurette et ses coéquipières.

Azur vise un quatrième sacre sur la scène locale après les succès de 2005, 2012 et 2015. Les bleues et blancs sont tout proches de leur objectif et pour cela, il faudra assurer dans cette dernière ligne droite avec une victoire contre l'équipe de la Ville Lumière. « Nous ne devons pas nous relâcher dans cette période fatidique car l'objectif est de remporter la victoire, si possible en trois sets. Les filles sont conscientes de la tâche et elles ont hâte d'y être », a fait ressortir Guito Lepoigneur. Ce dernier sera toutefois handicapé par la blessure de sa réceptionneuse-attaquante, Lucy Latour. « Elle sera opérationnelle pour le dernier match. Face au CSSC, je pense que nous pourrons faire le boulot sans elle », a soutenu notre interlocuteur.

À noter qu'Azur n'a connu aucun revers jusqu'ici et le test le plus sérieux sera contre Quatre-Bornes le samedi 17 septembre lors du match de clôture. « Nous les avions battus lors à l'aller en trois manches. Si elles nous battent en trois sets, il faudra alors départager les équipes aux coefficients de points. Nous ne comptons pas en arriver là. La logique est simple, remporter les deux derniers matches », a conclu Guito Lepoigneur.

Par ailleurs, le Quatre-Bornes VBC de Prisca Seerungen a été expéditif face à l'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH) mercredi soir au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, l'emportant en trois sets, 25-12, 25-9 et 25-18 en tout juste une heure de jeu. De quoi préparer sereinement le match au sommet face aux tenantes du titre.

Toutefois, l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB) a annoncé jeudi via un courriel le report de la rencontre mettant aux prises Tranquebar Black Rangers à La Tour Koenig SC. initialement prévue pour hier après-midi (16h), cette rencontre se jouera finalement mardi à 18h30. La formation de la banlieue de la capitale disputera ensuite son dernier match des play-offs le samedi 17 septembre à 16h face au CSSC.

Le programme

Aujourd'hui (15h)

Azur SC vs CSSC

Mardi (18h30)

Tranquebar Black Rangers vs La Tour Koenig SC

Samedi 17 septembre

Tranquebar Black Rangers vs CSSC (16h)

Quatre-Bornes VBC vs Azur (17h30)