VOLLEY-BALL—PLAY-OFFS: Le Curepipe Starlight veut encore y croire

En concédant deux nouvelles défaites dans le cadre des play-offs masculin de volley-ball, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a ruiné ses dernières chances d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. Qui plus est, avec ces défaites concédées face au Curepipe Starlight vendredi et samedi au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, les Flacquois ne pourront échapper à la dernière place de ces play-offs. Par contre, le CSSC peut encore y croire dans la course à la consécration.

Après deux revers, dont un au tie-break, subis face aux Trou aux Biches Sharks, l'équipe de la ville lumière s'est rebiffée. Au cours de la première sortie, elle concédait la première manche avant de renverser la situation sur le score de 18-25, 25-21, 25-11 et 25-16 en 86 minutes. Nouveau succès en quatre sets le lendemain, cette fois sur le score de 25-19, 16-25, 25-14 et 27-25 en 92 minutes. Il est à noter que le CSSC avait débuté la première rencontre sans Gino Sophie qui, par la suite, a remplacé Allan Philippe. Les autres joueurs sollicités étaient Guy Valentin, Arnaud Cathan, Didier Perrine, Vickram Saulick et Brondon Tanner.

Au sein du Faucon Flacq Camp Ithier VBC, le Malgache Manoela Ramaheriniarivo, ancien élément d'ASI (équipe finaliste de l'édition 2015 de la Coupe des clubs champions zone 7) a effectué ses débuts. Il était ainsi aligné aux côtés de Jason Raddoo, Sarvesh Ruggoo, l'autre Malgache Fabrice Hermann, Alvaro Bonne-Langue et Prithi Kumar Ramkalawon. Ce dernier retrouvait son rôle de passeur au sein de cette équipe, après de longues années, remplaçant ainsi son neveu Ashwin, toujours en convalescence.

Toutefois, même si son groupe ne conservera pas son titre, Deepak Augnoo ne se laisse pas aller au découragement. « Face au CSSC, nous avons réalisé une bonne prestation. Avec un passeur en meilleure condition, nous aurions pu forcer le tie-break lors de la seconde rencontre, après avoir obtenu trois balles de set. Quoi qu'il en soit, nous essaierons, avec la venue de Manoela, de nous montrer à la hauteur de la situation lors des Masters. »

Du côté du Curepipe Starlight, on veut encore garder espoir en une éventuelle consécration. Daniel Lam Hing, qui a retrouvé sa place sur le banc en tant qu'entraîneur, le confirme d'ailleurs. « Trois équipes possèdent encore des chances réelles. Cependant, tout dépendra de l'issue des rencontres qui nous opposeront au Quatre Bornes VBC. Quant à nous, nous avons pu repousser les assauts de l'équipe de Camp Ithier et notamment de ses attaquants de calibre qui ont brillé au niveau de la détente. Ce n'était pas réellement facile, mais nous avons pu nous en sortir. »

Reste que ces play-offs pourraient bien connaître leur dénouement samedi. Et ce, si le Quatre Bornes VBC fait la différence en trois ou quatre sets. Toutefois, le Curepipe Starlight voudra jouer son va-tout. Question de maintenir le suspense jusqu'au bout.

Les résultats

Vendredi : Curepipe Starlight 3 Faucon Flacq Camp Ithier VBC 1 (18-25, 25-21, 25-11 et 25-16) Samedi : Curepipe Starlight 3 Faucon Flacq Camp Ithier VBC 1 (25-19, 16-25, 25-14 et 27-25)

Prochaines rencontres : Curepipe Startlight/Quatre Bornes VBC (vendredi 18h30 et samedi 17h30).