VOLLEY-BALL - PLAY-OFFS (H) : Les TAB Sharks de nouveau en position de force

Des play-offs à multiples rebondissements. Alors que le Quatre Bornes VBC avait toutes les cartes en main pour tuer tout suspense quant à l'issue finale de la compétition de volley-ball au niveau masculin, voilà que cette formation n'a pu relever le défi au cours de ses deux sorties face au Curepipe Starlihgt, vendredi et samedi au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Deux défaites au tie-break et en quatre sets qui font le bonheur des Trou aux Biches Sharks qui, après un moment d'incertitude, se retrouvent de nouveau en position de force.

Une première consécration pour les Nordistes ? Cette hypothèse a toutes les chances de se traduire en réalité au cours du prochain week-end, d'autant qu'ils seront opposés à une formation du Faucon Flacq Camp Ithier VBC amoindrie de par l'absence d'un passeur de calibre. Par contre, avec trois défaites concédées lors de ces play-offs, le Quatre Bornes VBC devra se contenter de la troisième place au classement final. Une énorme déception pour la bande à Veekash Maghun, alors que le sacre lui tendait les bras. Quant au CSSC, qui obtiendra au pire le premier accessit, il a déjà assuré sa qualification pour la prochaine édition de la Coupe des clubs champions de la zone 7.

Toujours est-il que le Quatre Bornes VBC peut nourrir beaucoup de regrets, surtout à l'issue du duel de vendredi dernier. Après avoir mené 2-1 et réalisé un révélateur 25-12 lors de la troisième manche, Evans Sauteur et ses coéquipiers devaient se retrouver avec une balle de match à 24-22. Incapables de la convertir, ils s'inclinaient 25-27, pour ensuite concéder le tie-break.

À partir de là, le Curepipe Starlight, déjà vainqueur de l'équipe de Camp Ithier en deux occasions, se trouvait relancé. Abordant la rencontre de samedi avec un six initial composé de Guy Valentin, Arnaud Cathan, Gino Sophie, Vickram Saulick, Brondon Tanner et Didier Perrine, cette formation prenait les devants (18-15) pour se retrouver avec une balle de set à 24-23.

Toutefois, les Quatre Bornais égalisaient à 25-24 avant de faire la différence à 27-25. Reste que l'espoir fut de courte durée pour Nicholas Laurette, Evans Sauteur, Yannick Bouti, Bernard Mélin, Didier Paris et Cédric Appollon. Leurs adversaires maintenaient une certaine emprise lors des trois autres manches, confirmant ainsi leur succès de la veille. Daniel Lam Hing, qui avait retrouvé son poste d'entraîneur, pouvait savourer la fin de parcours en apothéose de son groupe.

Les résultats

Vendredi : Curepipe Starlight b. Quatre Bornes VBC 3-2 (25-17, 29-31, 12-25, 27-25 et 15-9)

Samedi : Curepipe Starlight b. Quatre Bornes VBC 3-1 (25-27, 25-20, 25-23 et 25-21)

Prochaines rencontres : Trou aux Biches Sharks/Faucon Flacq Camp Ithier VBC (samedi à 17h30 et dimanche à 17h)

Championnat féminin 1A

Azur SC-Quatre Bornes VBC : le duo gagnant

Azur SC et le Quatre Bornes VBC seront les deux représentants mauriciens à l'édition 2016 de la Coupe des clubs champions de la zone 7 au niveau du volley-ball féminin. Ces deux formations se sont définitivement démarquées à l'issue des rencontres tenues vendredi et samedi dernier au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Les Azuréennes maintenant leur série victorieuse en dominant l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill en 64 minutes et en trois sets (25-19, 25-14 et 25-14), et l'équipe de la ville des fleurs disposant des Tranquebar Black Rangers sur le score de 25-21, 25-11 et 31-29 en 79 minutes.

Ce dernier duel était crucial dans le sens où l'équipe de Tranquebar jouait sa dernière carte dans l'éventualité de terminer à la deuxième place et offrir le titre sur un plateau à Azur SC. Toutefois, Martine Bistoquet et ses coéquipières n'ont pu repousser les assauts adverses, ne s'offrant qu'une lueur d'espoir lors de la troisième manche. Toutefois, elles n'ont pu convertir une balle de set à 25-24 et devront ainsi se contenter de la troisième place au classement final. De son côté, le Quatre Bornes ne lâche toujours pas prise dans sa quête d'une première consécration. Son duel face à Azur SC le 17 courant s'annonce décisif.

Cette équipe d'Azur SC a évolué quelques crans au-dessus de l'USBBRH. Un huitième match victorieux marqué toutefois par la sortie sur blessure de Lucy Latour, victime d'une entorse. Toutefois, son entraîneur Guito Lepoigneur demeure confiant qu'elle sera rétablie pour le débat final. Reste qu'Alexei Elmire, appelée à la remplacer, a été à la hauteur de la situation.

Le sprint final est donc lancé dans ce championnat, et les deux prétendants au titre devraient en toute logique faire le plein au cours de leurs sorties prévues ce soir et dimanche prochain.